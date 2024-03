Όμορφος σχεδιασμός, εξαιρετική οθόνη και μεγάλη αυτονομία

Έφτασε η ώρα για το επίσημο παγκόσμιο λανσάρισμα του realme 12 Pro, μια συσκευή που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά επίσημα στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου στην Ινδία και ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή χάριν στην εντυπωσιακή εμφάνιση του, αλλά και στα αρκετά αξιόλογα τεχνικά χαρακτηριστικά του για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Με αφορμή το σημερινό παγκόσμιο λανσάρισμα της realme, είναι η κατάλληλη στιγμή για να μοιραστούμε μαζί σας τις εντυπώσεις μας από τη συσκευή, μιας και έχουμε την ευκαιρία να την χρησιμοποιούμε εδώ και αρκετές ημέρες. Στα χέρια μας, λοιπόν, έχουμε την απόχρωση Submariner Blue με 8GB μνήμη RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο.

Προτού ξεκινήσουμε με την κλασική δομή των reviews μας, να αναφέρουμε ότι το realme 12 Pro είναι ένα mid-range smartphone που στοχεύει να αφήσει το στίγμα του στην κατηγορία κυρίως λόγω της εμφάνισης και της κάμερας του, καθώς σε αυτούς τους τομείς αποφάσισε να δώσει βάρος η ταχύτατα αναπτυσσόμενη κινέζικη εταιρεία.





Σχεδιασμός – Κατασκευή

Ξεκινώντας από τα περιεχόμενο στο κουτί, να σημειώσουμε πως συμπεριλαμβάνεται φορτιστής SuperVOOC ισχύος 67W, καλώδιο USB-C και μια διάφανη θήκη σιλικόνης που προσωπικά δεν χρησιμοποίησα καθόλου διότι είναι κρίμα να αλλοιωθεί η αίσθηση που σου αφήνει το realme 12 Pro στο χέρι και…στο μάτι.

Πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα smartphones που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, με το ψευδόδερμα στη μπλε απόχρωση και το ιδιαίτερο «κόψιμο» στο μεγάλο camera module, αλλά και τις περίτεχνες ραβδώσεις κατά ύψος κεντρικά της πλάτης και περιμετρικά του camera module. Όσο προκατειλημμένος να είναι κανείς για ένα mid-range smartphone, δεν μπορεί να μην εντυπωσιαστεί από την εμφάνιση του realme 12 Pro, η οποία θα μπορούσε άνετα να ταξινομηθεί στην premium κατηγορία.





Παρά το μεγάλο μέγεθος του camera module, το απότομο «κόψιμο» καθιστά αρκετά σταθερή τη συσκευή όταν την ακουμπάμε επάνω σε επίπεδη επιφάνεια (π.χ. γραφείο, τραπέζι), ενώ το συνολικό πάχος και μέγεθος είναι ιδανικό για να το διαχειρίζεσαι με το ένα χέρι. Η τοποθέτηση των power και volume buttons στη δεξιά πλευρά έχει γίνει στο σωστό ύψος για φυσιολογική πρόσβαση, στο κάτω μέρος υπάρχει μικρόφωνο, υποδοχή SIM, υποδοχή USB-C και ηχείο, ενώ στο επάνω μέρος ένα δεύτερο μικρόφωνο και ένα μικρότερο ηχείο.

Η κατασκευή του είναι πιστοποιημένη στο πρωτόκολλο IP65 για προστασία από σταγόνες και σκόνη, είναι άνετο και στιβαρό στο κράτημα χάριν στο ψευδόδερμα και τις ελαφρώς κυρτές γωνίες του.





Οθόνη

Ένα από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά του realme 12 Pro είναι η οθόνη του, με τη realme να στρέφεται στη λύση ενός κυρτού AMOLED panel μεγέθους 6.7’’ ανάλυσης FHD+ με ρυθμό ανανέωσης εικόνας 120Hz, υποστήριξη 100% της χρωματικής γκάμας DCI-P3 και μέγιστη φωτεινότητα 950nits. Το νούμερο φαίνεται μικρό συγκριτικά με το που έχουν φτάσει οι υπόλοιποι κατασκευαστές, αλλά στην πράξη αποδείχτηκε αρκετή για να έχεις μια ευανάγνωστη και ευκρινή οθόνη στο άμεσο φως της ημέρας. Να σημειωθεί, επίσης, ότι σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το realme 12 Pro γυρίζει αυτόματα στο 2160Hz PWM dimming mode που διατηρεί τα χρώματα όσο το δυνατόν πιο ζωντανά και ακριβή γίνεται, ενώ παράλληλα προστατεύει τα μάτια από την κόπωση.





Η realme προσφέρει στον χρήστη επιλογή από τρία colour modes (Vivid, Natural, Pro), καθώς και υποστήριξη περιεχόμενου HDR10, το οποίο λειτουργεί για το YouTube, όχι όμως για το Netflix. Επίσης, έχει τοποθετήσει και ένα δεύτερο «τζαμάκι» προστασίας με πάχος μόλις 0.5mm για να προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, κάτι για το οποίο είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα.

Στην εμπειρία θέασης, η οθόνη του reame 12 Pro είναι εξαιρετική για παρακολούθηση περιεχομένου και άνετο scrollάρισμα στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ για τα games υπεισέρχονται στη συζήτηση και άλλοι σημαντικοί παράγοντες (βλ. απόδοση). Τα περιθώρια (bezels) είναι αρκετά μικρά προς όλες τις πλευρές και η οπή για την εμπρόσθια κάμερα θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως λίγο μικρότερη για να συμβάλει στην full-screen εμπειρία, αλλά στην πραγματικότητα το συνηθίζεις και βυθίζεσαι πλήρως στο περιεχόμενο.





Τέλος, από κάτω της κρύβεται ένας αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων, αρκετά γρήγορος και αξιόπιστος όπως έχουμε συνηθίσει στην συντριπτική πλειοψηφία των smartphones τα τελευταία χρόνια.





Hardware – Απόδοση

Μέχρι στιγμής όλα καλά, αλλά κάπου πρέπει να γίνουν εκπτώσεις για να δικαιολογηθεί η τιμή του realme 12 Pro και να «βγαίνει» το κόστος κατασκευής για την εταιρεία. Παρά το γεγονός ότι τα 8GB μνήμης RAM και τα 256GB αποθηκευτικού χώρου είναι τιμιότητες επιλογές, ο επεξεργαστής Snapdragon 6 Gen1 είναι η πρώτη σημαντική υποχώρηση.

Το realme 12 Pro είναι ένα από τα πρώτα smartphones στον κόσμο που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο SoC, το οποίο περιλαμβάνει 8-core CPU και είναι κατασκευασμένο στη διαδικασία των 4nm. Η απόδοση του είναι ικανοποιητική στην πλειοψηφία των διεργασιών που θα χρειαστεί ένας μέσος χρήστης αυτής της κατηγορίας, δηλαδή σερφάρισμα, βόλτες στα κοινωνικά δίκτυα, casual gaming και παρακολούθηση περιεχομένου, αλλά όταν ζορίζουν τα πράγματα (βλ. απαιτητικά mobile games ή πολύωρη χρήση της κάμερας) παρατηρείται υπερθέρμανση.





Εδώ συμβαίνει το εξής παράδοξο: η GPU ανταπεξέρχεται στα απαιτητικά γραφικά τίτλων όπως το Genshin Impact, αλλά φυσιολογικά ζορίζεται να κρατήσει χαμηλά τη θερμοκρασία μετά από λίγη ώρα και παρά το γεγονός ότι υπάρχει θεωρητικά προηγμένο σύστημα ψύξης. Τι κρατάμε; Αν μπορείς να αντέξεις με μικρά gaming sessions (π.χ. ας πούμε 40-60 λεπτά), τότε δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα σε θέμα απόδοσης, αν και φυσιολογικά θα δεις τη μπαταρία να καταναλώνεται με λίγο πιο γρήγορους ρυθμούς. Το ίδιο ισχύει σε γενικές γραμμές ισχύει και για τη λήψη video ή αν έχεις για αρκετή ώρα ανοικτή την εφαρμογή της κάμερας (π.χ. σε κάποιο ταξίδι). Σε φυσιολογικές συνθήκες χρήσης, πάντα για τα δεδομένα της κατηγορίας, το realme 12 Pro δεν θα σε απογοητεύσει, απλά μην περιμένεις θαύματα.

Στο θέμα του ήχου μπορούμε να πούμε ότι τα ηχεία είναι αρκετά αξιόλογα χωρίς να παραμορφώνουν τις συχνότητες ακόμα και στο τέρμα της έντασης. Υποστηρίζεται η τεχνολογία Dolby Atmos όταν φοράς ακουστικά και προσφέρονται παραμετροποιήσιμα modes Smart, Game, Music και Movie.

Σε ό,τι αφορά την αυτονομία, η κλασική επιλογή μπαταρίας χωρητικότητας 5000mAh είναι μια εξίσου τίμια λύση, καθώς το realme 12 Pro θα σου βγάλει με μεγάλη άνεση μια ολόκληρη ημέρα χρήσης ακόμα και με έντονη χρήση. Η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 47 λεπτά με τον φορτιστή SuperVOOC ισχύος 67W, ενώ σε περίπτωση που παραστεί μεγάλη ανάγκη καλό είναι να γνωρίζετε πως γεμίζει μέχρι το 50% σε περίπου 20 λεπτά. Υπάρχουν και καλύτερα νούμερα, αλλά δεν έχουμε κάποια ένσταση στον συγκεκριμένο τομέα.





Λογισμικό

Το realme 12 Pro έρχεται με προεγκατεστημένο το περιβάλλον χρήσης realme UI 5.0 βασισμένο στο Android 14 και θεωρητικά θα λάβει τουλάχιστον 2 μεγάλες αναβαθμίσεις του Android OS και 3 χρόνια ενημερώσεις ασφαλείας. Θα μπορούσε να γίνει και κάτι καλύτερο από την εταιρεία μιας και ο ανταγωνισμός έχει αρχίσει να ξεφεύγει, ωστόσο, τα smartphones της mid-range κατηγορίας συνήθως τα αφήνεις στην άκρη στα 3 χρόνια.

Από εκεί και πέρα, το realme UI 5.0 είναι ένα αρκετά ευκολόχρηστο skin που περιλαμβάνει πληθώρα επιλογών προσωπικής διαμόρφωσης και παραμετροποίησης, ενώ είναι αρκετά γρήγορο παρά το γεγονός ότι φέρνει μαζί του πολλές bloatware (προεγκατεστημένες) εφαρμογές. Το καλό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους μπορεί να αφαιρεθεί από τη συσκευή εύκολα και γρήγορα.





Κάμερες

Στο πολύ εντυπωσιακό camera module του realme 12 Pro βρίσκουμε κύριο αισθητήρα 50MP Sony IMX882 f/1.8 1/2’’ OIS, ο οποίος συνοδεύεται από 8MP f/2.2 utlrawide και 32MP Sony IMX709 f/2.0 telephoto OIS (2x οπτικό zoom).

Σε αντίθεση με το μοντέλο Pro+, το «απλό» Pro δεν επωφελείται από το πρωτοποριακό σύστημα φωτογραφίας Omnifocal (και τις υπόλοιπες καινοτομίες της realme), αλλά αντ’ αυτού είναι ένα πιο συμβατικό και θα λέγαμε ταπεινό smartphone σε αυτόν τον τομέα. Παρόλα αυτά, συμπεριλαμβάνονται τρία φίλτρα του βραβευμένου με Όσκαρ κινηματογραφιστή Claudio Miranda (Journey – Life of Pi, Memory – The Case of Benjamin Button και Maverick – Top Gun: Maverick).





Σε πραγματικές συνθήκες, οι σοβαρές λήψεις γίνονται με τον κύριο αισθητήρα της Sony, ο οποίος αποδίδει αρκετά ικανοποιητικά σε στο φως της ημέρας, αν και θα είναι καλό να έχετε ενεργοποιημένο πάντοτε το HDR. Ο τηλεφακός μας δίνει ένα τίμιο 4x υβριδικό zoom, αλλά μέχρι το μέγιστο του 20x η ποιότητα υποβαθμίζεται ραγδαία, ενώ ο υπερευρυγώνιος αποτελεί την κλασική μετριότητα που γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια από όλους τους κατασκευαστές.

Στα πορτραίτα μας όλη η δουλειά γίνεται από το λογισμικό, με αποτέλεσμα η τελική εικόνα να φέρνει μεν στο προσκήνιο ένα καλό πρόσωπο, αλλά το background παραγίνεται τεχνητό και δυστυχώς εμφανές στον θεατή σαν να έχει υποστεί μεγάλη επεξεργασία για να δοθεί το βάθος.

Οι νυχτερινές λήψεις κινούνται στο επίπεδο που περιμένει κανείς από ένα smartphone μεταξύ entry-level και mid-range, υπό την έννοια ότι και εδώ μπαίνει δυνατά στην εξίσωση το λογισμικό για να «φωτίσει» τεχνητά τις λεπτομέρειες, αλλά γίνεται ξεκάθαρο το «ξέπλυμα» στις αποχρώσεις και όσο και αν θες…το κρέας δεν γίνεται ψάρι.





Τέλος, τα videos μπορούν να βγουν σε ανάλυση έως 4K στα 30fps και το σύστημα σταθεροποίησης είναι ανέλπιστα καλύτερο από αυτό που περιμέναμε, ειδικά όταν τραβάς σε 1080p / 60fps. Για την εμπρόσθια κάμερα 16MP, είναι απλά μια συνηθισμένη μέτρια λύση για γρήγορες selfies με προορισμό τα social media και τηλεδιασκέψεις χωρίς υψηλές απαιτήσεις.

Συνοψίζοντας, η κάμερα του realme 12 Pro είναι απλά μια μέτρια κάμερα της mid-range κατηγορίας και πρακτικά είναι το σημείο διαφοροποίησης του συγκεκριμένου μοντέλου με το Pro+. Διαφορετικά, δεν θα υπήρχε σοβαρός λόγος διάκρισης μεταξύ τους. Αν, λοιπόν, η κάμερα αποτελεί προτεραιότητα, τότε είναι καλύτερο να κοιτάξετε στο Pro+.

Επίλογος

Στον πολύ σκληρό ανταγωνισμό της mid-range κατηγορίας, το realme 12 Pro έρχεται να επιδείξει τον σχεδιασμό, την αυτονομία και την οθόνη του ως τα βαριά χαρτιά του. Παρόλα αυτά, για τα €469 που ζητά η εταιρεία ίσως θα έπρεπε να επενδύσει λίγο περισσότερο στον τομέα της κάμερας και της απόδοσης που μοιάζουν παραπλήσια με το αντίστοιχο περυσινό μοντέλο.

realme 12 Pro