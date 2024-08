Ο James Cameron ετοιμάζει νέα ταινία!

Ο James Cameron εργάζεται πάνω σε ένα νέο project για το Terminator αλλά δεν αποκαλύπτει τίποτα για την ώρα. Ο σκηνοθέτης δουλεύει σκληρά με το Avatar 3, με επίσημο τίτλο Avatar: Fire and Ash, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2025.

Όμως, όπως φαίνεται, υπάρχει στα χαρτιά και περισσότερο Terminator.

«Φαίνεται ενδιαφέρον», δήλωσε ο Cameron στο The Hollywood Reporter, όταν ρωτήθηκε για το επερχόμενο anime Terminator Zero του Netflix. «Η σχέση μου με αυτό μοιάζει πολύ με το The Sarah Connor Chronicles, άλλοι άνθρωποι που γυρίζουν ιστορίες σε έναν κόσμο που εγώ έθεσα σε κίνηση με ενδιαφέρει. Ποιο είναι το δικό τους συμπέρασμα; Τι τους κίνησε την περιέργεια σε αυτό; Πού το πάνε με αυτό; Φαίνεται ότι επιστρέφουν στη βασική αιτία της Ημέρας της Κρίσης, τον πυρηνικό πόλεμο, και κατά πόσο αυτό είναι ένα τελικό χρονοδιάγραμμα. Θα ήμουν περίεργος να δω σε τι έχουν καταλήξει. Δουλεύω πάνω στα δικά μου πράγματα για τον Terminator αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Όπως και με το The Sarah Connor Chronicles, περιστασιακά άγγιζαν πράγματα με τα οποία έπαιζα εντελώς ανεξάρτητα. Οπότε υπάρχει κάποια περιέργεια εκεί. Δεν είναι καυτή περιέργεια, αλλά, προφανώς, θα ήταν ωραίο να το δω να πετυχαίνει».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το project, ο Cameron παρέμεινε σιωπηλός: «Είναι απολύτως απόρρητο. Δεν θέλω να χρειαστεί να στείλω έναν δυνητικά επικίνδυνο ρομποτικό πράκτορα αν μιλήσετε γι’ αυτό, έστω και αναδρομικά».

Ο Cameron είχε υπονοήσει το 2023 ότι δούλευε πάνω στο σενάριο μιας νέας ταινίας Terminator, αλλά δεν είναι σαφές αν αυτό είναι το project στο οποίο αναφέρεται τώρα.

Όσον αφορά το Avatar 3, σε αυτή την ταινία θα δούμε τον Jake Sully και την οικογένειά του να συναντούν τους Ash People, έναν νέο τύπο Na’vi. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

