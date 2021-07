Nightmare of the Wolf, ημερομηνία πρεμιέρας και teaser trailer

Η Netflix ανακοίνωσε ότι η επερχόμενη animated ταινία The Witcher: Nightmare of the Wolf θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Αυγούστου και κυκλοφόρησε ένα trailer για να δώσει στους θαυμαστές μία πρώτη ματιά στη νέα ταινία.

Το The Witcher: Nightmare of the Wolf θα επικεντρωθεί στον Vesemir, έναν θρυλικό κυνηγό τεράτων που τυγχάνει να είναι και ο πατέρας του πρωταγωνιστή της σειράς Geralt of Rivia. Η ταινία The Witcher: Nightmare of the Wolf θα ακολουθήσει τον Vesemir και τις ιστορίες που συνδέονται μαζί του σχετικά με το πώς μια μοναχική φιγούρα έγινε ένα αξιοσημείωτο άτομο μύθου, που φοβούνται οι αντίπαλοι του και μισούν οι εχθροί του αλλά είναι αξιοσέβαστος από όλους.

Η ταινία The Witcher: Nightmare of the Wolf πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 23 Ιουλίου ενώ η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν της σειράς Witcher αναμένεται στις 17 Δεκεμβρίου.