Netflix Games στην τηλεόραση με το iPhone για controller δοκιμάζει η εταιρεία

Το έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό ότι το gaming αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για τη Netflix, καθώς πέρα από την ανάπτυξη δικών της παιχνιδιών και το μεγαλεπήβολο σχέδιο για την δημιουργία δική της game streaming υπηρεσίας, η εταιρεία ετοιμάζεται να φέρει τα Netflix Games και στην εφαρμογή της πλατφόρμας για τις τηλεοράσεις.

Σύμφωνα με το δίκτυο Bloomberg, ο developer εφαρμογών Steve Moser εντόπισε στον κώδικα του Netflix για συσκευές iOS μια αναφορά για gaming σε τηλεοράσεις και μάλιστα αναγράφεται η εξής φράση: “A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?”

Πιθανότατα η φράση σχετίζεται με τη δυνατότητα χρήσης του iPhone ως controller για να παίζεις τα Netflix Games στην τηλεόραση σου και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να δουλεύει σε κάτι αντίστοιχο τόσο για τις συσκευές Android, όσο και για τα κλασικά τηλεχειριστήρια άλλων εταιρειών (π.χ. Sony, Microsoft).

Σε πιθανό άνοιγμα των Netflix Games για την τηλεόραση η συγκεκριμένη εξέλιξη θα είναι αναμφίβολα πολύ σημαντική για να αυξηθεί το ποσοστό των χρηστών που θα επιλέγουν την πλατφόρμα και για το gaming.

