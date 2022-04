Νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας

Το Splatoon 3 ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά χρειάστηκε να περάσει κάτι παραπάνω από ένας χρόνος για να μας ανακοινώσει η Nintendo την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας μέσα από ένα νέο trailer.

Το πολυαναμενόμενο sequel θα είναι διαθέσιμο για το Nintendo Switch από τις 9 Σεπτεμβρίου 2022, ενώ στο trailer βλέπουμε και το νέο Ink Bow που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο single player mode, όσο και στο multiplayer. Μέχρι σήμερα έχει αποκαλυφθεί το single player campaign με ονομασία Return of the Mammalians, το νέο Splatsville hub και το ανανεωμένο Salmon Run mode που γνωρίσαμε στο Splatoon 2.

Σαφέστατα έχουμε ακόμα αρκετά να δούμε από τη Nintendo για το Splatoon 3, το οποίο θα φέρει στους gamers νέους χαρακτήρες και αρκετά πιο εξελιγμένο gameplay σε σύγκριση με τα προηγούμενα επεισόδια. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ημερομηνία κυκλοφορίας, θεωρείται δεδομένο πως κάποιο από τα επόμενα Nintendo Direct θα είναι αφιερωμένο σε αυτό.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!