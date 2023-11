Νέο δωρεάν game από το Epic Games Store και Black Friday εκπτωτικό κουπόνι για όλους

Όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και τώρα το κατάστημα Epic Games Store προσφέρει εντελώς δωρεάν ένα παιχνίδι για όλους τους gamers, το οποίο μπορούν να κρατήσουν για πάντα στις βιβλιοθήκες τους αρκεί να ολοκληρώσουν την διαδικασία εικονικής αγοράς με μηδενικό αντίτιμο. Αυτήν την εβδομάδα, το κατάστημα επέλεξε το Deliver Us Mars, ένα πολύ όμορφο adventure στημένο σε sci-fi σκηνικό που αποτελεί το sequel του εξίσου πολύ καλού Deliver Us the Moon.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της αποστολής Fortuna, με την Ανθρωπότητα να βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης. Μια μυστηριώδης κλήση από τον πλανήτη Άρη ωθεί την νεαρότερη αστροναύτη της Γης, την Kathy Johanson, σε μια τελευταία αποστολή: να ανακτήσει τα διαστημικά σκάφη της αποικίας ARK που εκλάπησαν από την Outward και μαζί με το πλήρωμα, να διασφαλίσει την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.

Εκτός από το Deliver Us Mars, το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε έως την επόμενη Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023, το κατάστημα Epic Games Store έχει ξεκινήσει και αυτό τις Black Friday προσφορές του σε χιλιάδες παιχνίδια και μάλιστα προσφέρει σε όλους ένα εκπτωτικό κουπόνι 33% για οποιαδήποτε αγορά, αρκεί το κόστος της να ξεπερνά τα €14.99.

Deliver Us Mars – [Epic Games Store Link]

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!