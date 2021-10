Νέες σοβαρές ενδείξεις για remastered εκδόσεις των GTA III, Vice City και San Andreas

Στα μέσα Αυγούστου είχαν έρθει στη δημοσιότητα αναφορές για ενδεχόμενη κυκλοφορία remastered εκδόσεων των GTA III, Vice City και San Andreas, και τώρα έχουμε ακόμα μία σοβαρή ένδειξη ότι η Rockstar Games προχωρά όντως το σχετικό project.

Μέλη των GTA Forums εντόπισαν στον κώδικα του Rockstar Games launcher για PC αναφορές για “unreal” εκδόσεις των GTA III, Vice City και San Andreas, όπερ σημαίνει πως ετοιμάζονται remastered εκδόσεις βασισμένες στην Unreal Engine της Epic Games και μάλιστα θα κυκλοφορήσουν “πακέτο” για τον εορτασμό της 20ης επετείου του GTA III.

Επιπλέον λέγεται ότι το remastering έχει ανατεθεί στη Rockstar Dundee, το studio που ήταν γνωστό ως Ruffian Games μέχρι να εξαγοραστεί από τη Rockstar. Η διάθεση του πακέτου Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition αναμένεται ότι θα γίνει μόνο σε ψηφιακή έκδοση για τα Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, Windows PC, Nintendo Switch, Google Stadia και mobile συσκευές.

Σε περίπτωση που βγει αληθινή αυτή η πληροφορία και ενόσω αναμένουμε την ενισχυμένη επανέκδοση του GTA V για τα PS5 και Xbox Series X/S, αντιλαμβάνεστε πως το GTA VI βρίσκεται ακόμα αρκετά μακριά…

