Νέα κατηγορία στο PS Store και φήμες για δημιουργία PC launcher από τη Sony

Από τότε που η Sony αποφάσισε να λανσάρει αποκλειστικά games του PlayStation και στα Windows PCs, είδε το κοινό να αγκαλιάζει την προσπάθεια της και να δημιουργεί ένα νέο κανάλι εσόδων για την εταιρεία. Οι πωλήσεις των παιχνιδιών ξεπέρασαν τις προσδοκίες της και γι’ αυτό σκοπεύει να φέρει ακόμη περισσότερους τίτλους του PlayStation στα PCs, κάτι που αποδεικνύεται και από την δημιουργία ξεχωριστής ενότητας PlayStation on PC στο επίσημο κατάστημα της.

Σε αυτήν την ενότητα υπάρχουν όλα τα links για να μπορέσει κανείς να αποκτήσει τα παιχνίδια του PlayStation που είναι playable σε υπολογιστές Windows (God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered, Horizon Zero Dawn, Helldivers, Days Gone και Predator Hunting Grounds), καθώς και ενότητα με διάφορες ερωτήσεις και απαντήσεις που ίσως ενδιαφέρουν τους PC gamers.

Στο ίδιο μέρος υπάρχει και η κατηγορία Upcoming Games που μας δίνει μια εικόνα για τους τίτλους που θα κυκλοφορήσουν στα Windows PCs μέσα στους επόμενους μήνες. Για παράδειγμα, τα Marvel’s Spider-Man: Miles Morales και Uncharted: Legacy of Thieves Collection αναμένονται το φθινόπωρο.

Εξάλλου, τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν φήμες ότι η Sony ίσως ετοιμάσει την δική της πλατφόρμα – launcher για να τρέχουν τα παιχνίδια του PlayStation στα PCs, κάτι σαν το Epic Games Store ή το Steam. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από την εταιρεία, αλλά δεν θα προκαλούσε εντύπωση μια τέτοια κίνηση αν αυξηθούν αρκετά οι διαθέσιμοι τίτλοι.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!