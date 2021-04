NASA και SpaceX έστειλαν για δεύτερη φορά επανδρωμένη αποστολή στον ISS

Έξι μήνες μετά την πρώτη επιτυχημένη αποστολή του επανδρωμένου Crew Dragon στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), οι NASA και SpaceX τα κατάφεραν και πάλι σήμερα το πρώί με τη δεύτερη αντίστοιχη αποστολή που μετέφερε με επιτυχία ακόμη 4 αστροναύτες στον ISS μαζί με 125kg φορτίου.

Για την αποστολή Crew-2 χρησιμοποίησαν ξανά τον ίδιο πύραυλο Falcon 9 της πρώτης αποστολής Crew-1 του περασμένου Νοεμβρίου και μάλιστα ο συγκεκριμένος πύραυλος ήταν αυτός που χρησιμοποιήθηκε και στη δοκιμαστική πτήση της κάψουλας Crew Dragon πέρυσι το Μάιο.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στις 12:49 ώρα Ελλάδας, έγινε ο διαχωρισμός της πρώτης φάσης για να τεθεί σε τροχιά η κάψουλα Crew Dragon και μετά από περίπου 7μιση λεπτά ο πύραυλος Falcon 9 ενεργοποίησε τους τρεις κινητήρες του προκειμένου να επιβραδυνθεί και να προσγειωθεί με επιτυχία στο drone πλοίο Of Course I Still Love You στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η κάψουλα Crew Dragon που μεταφέρει το πλήρωμα και το φορτίο στον ISS αναμένεται ότι θα φτάσει στον προορισμό του αύριο στις 12:10, όπου και θα παραμείνει για περίπου 6 μήνες προτού ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής.

