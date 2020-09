NAO: Το νέο ανθρωποειδές ρομπότ για τα Ελληνικά σχολεία - πανεπιστήμια

Η Mobile Technology διαθέτει στην ελληνική αγορά το ανθρωποειδές ρομπότ ΝΑΟ, που σχεδιάστηκε από τη SoftBank Robotics και έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας. Σχολεία, εκπαιδευτικοί φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορούν να αποκτήσουν από τη Mobile Technology όχι μόνο το ΝΑΟ 6ης γενιάς, αλλά και τη συνοδευτική εφαρμογή λογισμικού που θα ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες διδασκαλίας τους.

Το ανθρωποειδές ρομπότ ΝΑΟ, έχει ύψος 58 εκατοστά και δυνατότητα περιστροφής 25 μοιρών, για να κινείται και να χορεύει με μεγάλη ευελιξία. Είναι εξοπλισμένο με μικρόφωνα, ηχεία, 2 κάμερες και πληθώρα αισθητήρων, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζει πρόσωπα/ αντικείμενα και να επικοινωνεί σε 20 γλώσσες (συμπ. ελληνικά).

Ο NAO μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, από το δημοτικό έως και το πανεπιστήμιο, είτε ως μέσο για να εξασκηθούν οι μαθητές στον προγραμματισμό, είτε και ως «βοηθός διδασκαλίας», κάνοντας πιο ελκυστικό το περιεχόμενο διδασκαλίας.

Περιλαμβάνει δική του πλατφόρμα λογισμικού (Choregraphe), η οποία λειτουργεί με εύχρηστο «drag and drop» interface, καθώς και τη δική του διδακτέα ύλη με τα αντίστοιχα βιβλία. Για τον προγραμματισμό του ρομπότ, οι προχωρημένοι μαθητές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν Python, C++ και C#.

Ο ΝΑΟ επιτρέπει την κατανόηση περίπλοκων επιστημών, όπως είναι η Μηχανική, η Φυσική, ο Προγραμματισμός κ.α. με τρόπο διασκεδαστικό, ενώ επίσης ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την ενεργή συμμετοχή, ακόμα και των πιο ντροπαλών παιδιών. Ενδείκνυται για την υλοποίηση προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαίδευσης (IEP – Individualized Education Program) που απευθύνονται σε μαθητές με συμπεριφορικές διαταραχές, αυτισμό κ.α.

Επιπρόσθετα, ο ΝΑΟ συνιστά ιδανική λύση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM και σε συνδυασμό με τη διδακτέα ύλη STEMBIOTICS, δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν εις βάθος τις αρχές του STEM και να αναπτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες.

Η Mobile Technology αποτελεί Preferred Solution Partner της SoftBank Robotics και η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2018, όταν η ελληνική εταιρεία προώθησε το ρομπότ Pepper για πρώτη φορά στην Ελλάδα.