Μετάφραση σε πραγματικό χρόνο από σήμερα

Ύστερα από πέντε μήνες δοκιμών για μετάφραση σε πραγματικό χρόνο στις τηλεδιασκέψεις, η Google ανακοίνωσε ότι κυκλοφορεί επίσημα τη νέα λειτουργία στην υπηρεσία Google Meet.

Σύμφωνα με τη νέα λειτουργία, θα μεταφράζονται αυτόματα όσα λέγονται από τους συνομιλητές από τη μία γλώσσα στην άλλη και θα παρουσιάζονται σε λεζάντες κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων. Οι μεταφρασμένες λεζάντες μπορούν να προβληθούν στο Google Meet στον ιστό και στις εφαρμογές Meet για κινητά.

Η Google υποστηρίζει ότι οι μεταφρασμένες λεζάντες μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες για συσκέψεις ή εκπαιδευτικές συναντήσεις με πολύγλωσσες ομάδες. Η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες μιας σύσκεψης, εάν η σύσκεψη οργανώνεται από έναν χρήστη που χρησιμοποιεί την beta έκδοση ή την κατάλληλη έκδοση του Google Workspace.

Η λειτουργία μετάφρασης σε πραγματικό χρόνο διατίθεται για συσκέψεις που διοργανώνονται από άτομα με premium-end συνδρομή Workspace, συμπεριλαμβανομένων των Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching & Learning Upgrade και Education Plus.

Δεν είναι διαθέσιμη για συσκέψεις που διοργανώνονται από Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Google Workspace for Education Fundamentals, Google Workspace for Education Standard, Frontline και Nonprofits, καθώς και πελάτες G Suite Basic και Business. Δεν είναι επίσης διαθέσιμο για χρήστες με προσωπικούς λογαριασμούς Google.

Η νέα λειτουργία είναι διαθέσιμη στις περιοχές της Ευρώπης για αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, πορτογαλικά (Βραζιλία), ισπανικά (Μεξικό), ισπανικά (Ισπανία). Στη Βόρεια Αμερική και τη Λατινική Αμερική, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν γερμανικά, πορτογαλικά (Βραζιλία) και ισπανικά (Μεξικό).



[Google]