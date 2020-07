Market Beat: Η τάση στα διεθνή βοηθά σε μια αντίδραση που θα ανακουφίσει πολλαπλά

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Ήταν συσσώρευση τα χθεσινά, με ηρωικές προσπάθειες από τους θεσμικούς που κάτω από άλλες συνθήκες θα έφερναν άνοδο στον μέσο όρο. Βέβαια υπήρξαν ανοδικές της Δευτέρας που μεταμορφώθηκαν σε καθοδικές την Τρίτη αλλά ακόμα και έτσι, έγινε σαφές στους άπληστους που ποντάρουν short την αγορά πως έχουν γνώση και τεχνικές οι φύλακες.

Η Ευρώπη χθες δεν πρόλαβε να ξετινάξει την ανησυχία για την επιδείνωση των στοιχείων για την πανδημία, που ειδοποιούν για επιστροφή στην ύφεση ή, παραμονή σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Στις ΗΠΑ όμως, η JPMorgan Chase & Co ενισχύθηκε μετά από ανακοίνωση μικρότερης από το αναμενόμενο πτώσης στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ η Wells Fargo & Co υποχώρησε 4,6% μετά την εμφάνιση τριμηνιαίας απώλειας για πρώτη φορά μετά την οικονομική κρίση του 2008. Η Citigroup Inc σημείωσε πτώση 3,9% αφού ανέφερε απότομη πτώση στα τριμηνιαία κέρδη. Ο δείκτης τραπεζών S&P 500 υποχώρησε -1,2% καθώς οι τρεις τράπεζες διέθεσαν ένα συνδυασμένο ποσό 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να καλύψουν πιθανές απώλειες δανείων προς δανειολήπτες που πλήττονται από την πανδημία. Την άνοδο στήριξαν οι μετοχές των εταιριών ενέργειας και μετάλλων από τις Πρώτες Ύλες, αλλά στην διαπραγμάτευση μετά το κλείσιμο η Moderna Inc σημείωσε άνοδο 18%. Αφού το πειραματικό εμβόλιο της εταιρείας βιοτεχνολογίας για το COVID-19 έδειξε, ότι ήταν ασφαλές και προκάλεσε ανοσολογικές αντιδράσεις σε μια τρέχουσα μελέτη πρώιμου σταδίου.

Δεν θα εκπλαγούμε συνεπώς σήμερα, αν συνεχιστούν οι πιέσεις στις Τράπεζες και το αγοραστικό ενδιαφέρον να στραφεί στους κλάδους που ανέβασαν τους δείκτες των ΗΠΑ. Οι ασιατικές μετοχές αρχικά σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, καθώς η αισιοδοξία για ένα εμβόλιο κατά του κορανοϊού ενίσχυσε την όρεξη για ανάληψη ρίσκου, ενώ το ευρώ αυξήθηκε φθάνοντας στην κορυφή τεσσάρων μηνών, από τις προσδοκίες σχετικά με την προοπτική τόνωσης της οικονομίας της ευρωζώνης πριν από μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Η άνοδος των μετοχών προήλθε παρά τις παρατεταμένες κακές ειδήσεις για τον κοροναϊό και μετά από νέο ρεκόρ ημερήσιων θανάτων από την πανδημία σε τρεις αμερικανικές πολιτείες, ενώ οι εντάσεις συνέχισαν να αυξάνονται μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.

Αν και η αναντιστοιχία μεταξύ των χρηματοπιστωτικών αγορών και της πραγματικής οικονομίας παραμένει σε πλήρη ισχύ, η απομάκρυνση μιας ύφεσης που προκάλεσε ο ιός μέσω ενός εμβολίου, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για γρήγορη οικονομική ανάκαμψη. Έτσι, τα θετικά νέα για το εμβόλιο μπορούν να συμβάλουν πολύ στην εξήγηση της ασυμφωνίας μεταξύ της αποτύπωσης του συναισθήματος του χρηματιστηρίου σε σχέση με την αγωνία στην πραγματική οικονομία. Σχολίαζαν το πρωί αναλυτές των ασιατικών αγορών.

Χθες εδώ, η αγορά άνοιξε με καθοδικό χάσμα και η πρώτη στήριξη εντοπίστηκε στις 619,5 μονάδες. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας συναλλαγών ο τζίρος ξεπέρασε τα 6 εκατ. ευρώ, με πακέτα αξίας 4.312 ευρώ, ενώ το πλήθος των ανοδικών μετοχών ήταν 12 και τον καθοδικών ήταν 50. Ο καθένας μπορούσε να καταλάβει την χωρίς διάκριση, αρχικά, γενίκευση των πιέσεων. Πιστή αποτύπωση όσων ίσχυσαν πανευρωπαϊκά. Το μούδιασμα στην Αθήνα, που βάδιζε προς τη συμπλήρωση οκτώ κρίκων στην καθοδική αλυσίδα, σχετιζόταν με το πόσο θα μετρούσε χθες το γεγονός ότι είχαν συμπληρωθεί απώλειες 50 μονάδων στον ΓΔ από το πρόσφατο υψηλό του στις 670.

Περιττό να σημειώσουμε τις πιέσεις στις Τράπεζες, καθώς στην πρώτη ώρα ο ΔΤΡ έπεφτε περισσότερο από -2%. Ωστόσο οι μετοχές με απώλειες άνω του -3% στον 25άρη ήταν οι TITC και ΕΥΔΑΠ, ενώ πρακτικά αμετάβλητες ήταν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΛΑΜΔΑ. Ένα τέταρτο μετά τις 11:30 ο τζίρος είχε αυξηθεί κατά ένα εκατομμύριο, ο ΓΔ είχε πιάσει τις 623 μονάδες με απώλειες -1,23% όσο και ο EuroStoxx 600.

Μια βελτίωση της εικόνας που παρουσίασε η αγορά στις 10:58, όταν πέρασε κάτω από τις 620, υπήρξε και σχετιζόταν με την εξάντληση των πιέσεων σε blue chip που ποτέ δεν έγιναν επίκεντρο των πιέσεων. Η εξέλιξη των συναλλαγών έδειξε πως η βελτίωση άρχισε να αποκτά σταθερά χαρακτηριστικά και στις 14:36 ο μέσος όρος με θετικό πρόσημο μεταβολής χτύπησε την οροφή των 631,37 μονάδων. Η εικόνα στην Ευρώπη δεν είχε αλλάξει ουσιαστικά, αλλά εδώ ακόμα και ο Τραπεζικός δείκτης πέρασε προσωρινά σε κέρδη.

Η κίνηση των δεικτών στη Wall Street μια σημαντική για τα εταιρικά αποτελέσματα μέρα, αφήνει ανοικτή μια χαραμάδα ελπίδας για να αποδειχθεί η στήριξη στις 630 μονάδες σκληρότερη από ότι φάνηκε ως τώρα. Οι εκπλήξεις δεν είναι πάντα αρνητικές.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Με κέρδη έκλεισαν στη Wall Street και οι τρεις δείκτες την Τρίτη. Ο Dow Jones ενισχύθηκε για τρίτη συνεδρίαση στη σειρά, καταγράφοντας άνοδο +2,13% στις 26.642,59 μονάδες. O Νasdaq διέγραψε τις αρχικές απώλειες και γύρισε σε θετικό έδαφος λίγο πριν το τέλος της συνεδρίασης, σημειώνοντας κέρδη +0,94% στις 10.488,58 μονάδες. O S&P 500 κινήθηκε 1,34% υψηλότερα στις 3.197,52 μονάδες.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών βρέθηκαν τα εταιρικά αποτελέσματα, με τις JP Morgan, Citigroup και Wells Fargo να ανακοινώνουν προβλέψεις ρεκόρ για την κάλυψη απωλειών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η JP Morgan ανακοίονωσε κέρδη και έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, λαμβάνοντας στήριξη από την άνοδο κατά 79% των εσόδων από χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Παράλληλα, δέσμευσε ακόμα 8,9 δισ. δολάρια για πιστωτικές ζημιές. Η μετοχή ενισχύθηκε 1,1%. Πτώση πάνω από 4% κατέγραψε η Wells Fargo, μετά την ανακοίνωση ζημίας 2,4 δις δολαρίων για το τρίμηνο. Περιέκοψε επίσης το μέρισμα στα 10 σεντς από 51 σεντς. Η μετοχή της Citigroup διολίσθησε 3%. Τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου ήταν καλύτερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, κυρίως λόγω της τεράστιας ανόδου στα έσοδα από συναλλαγές.

Στα ομόλογα, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς τίτλου υποχώρησε δύο μονάδες βάσης, στο 0,61%.

ΕΥΡΩΠΗ

Με απώλειες έκλεισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές χθες, καθώς η αύξηση των κρουσμάτων του COVID -19 επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα διεθνώς. Τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε, ότι «πολλές χώρες κινούνται στη λάθος κατεύθυνση. Σε αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο, παρατηρούμε πλέον επικίνδυνη αύξηση στα κρούσματα Covid-19, και τα νοσοκομεία γεμίζουν πάλι».

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε -0,84%. Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης DAX υποχώρησε -0,80% στις 12.697,36 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 κατέγραψε πτώση -0,96% στις 5.007,46 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε +0,06% στις 6.179,75 μονάδες.

Στην περιφέρεια του ευρώ, ο ιταλικός δείκτης FTSE MIB έκλεισε με απώλειες 0,62% στις 19.879,75 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX σημείωσε πτώση -1,01% στις 7.352,00 μονάδες.

Από τα οικονομικά νέα της ημέρας, τα επίσημα στοιχεία αποκάλυψαν ότι το ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε τον Μάιο κατά 1,8% μετά από ιστορική πτώση 20,4% τον Απρίλιο.

ΧΑ

Παρά την ενδοσυνεδριακή αντίδραση, την καθοδική αλυσίδα μεγάλωσαν οι Τράπεζες

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας, μετά από άνοιγμα στις 626,74 με πτωτικό χάσμα (3,98 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (630,72), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ να διαπραγματευτεί σε θετικό πεδίο ελάχιστα από τις 14:10 ως τις 14:16 και από τις 14:32 ως τις 14:45 στο υπόλοιπο διάστημα σε αρνητικό. Κινήθηκε υπό καθεστώς γενικευμένων πιέσεων σε αρνητικό πεδίο ως τις 11:00 και σε εκείνο το διάστημα προέκυψε η εγγραφή του ελάχιστου στις 619,53 από 623,02 την προηγούμενη στις 10:58. Το κατώτερο δεν επανεμφανίστηκε. Η αναζήτηση του ανώτερου μέρας, που ήταν οι 631,37 από 641,60 τη Δευτέρα, κράτησε 3,5 ώρες καθώς εμφανίστηκε τις 14:36 και αμέσως μετά ακολούθησε πλάγια πορεία μεταξύ 629,5 και 630,5 μονάδων. Μετά τις 15:30 όμως νέο κύμα ρευστοποιήσεων όρισε λίγο χαμηλότερα την ισορροπία μεταξύ των 626 και 628,5 μονάδων που οδήγησε τον ΓΔ στις 17:01 στις 628,48 μονάδες.

Είναι σαφές πως οι θεσμικοί, κινήθηκαν στην αρχή με διάθεση φυγής από το ρίσκο και εισήγαγαν εντολές πώλησης με κλιμάκωση των πιέσεων, στο πρώτο ημίωρο. Αμέσως μετά με ανοδική δυναμική μέσα σε αρνητικό πεδίο τον ανέβασαν από το ελάχιστο 12 μονάδες. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε τελικά κλείσιμο μέρας με μικρές απώλειες, που διέφεραν πολύ από τις μεταβολές των υπολοίπων στην Ευρώπη, με δεδομένη την προαναγγελία μιας ήπιας ανόδου στις αγορές των ΗΠΑ. Συνεπώς δεν είχαμε συντονισμό με τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, αφού η πλάγια κίνηση με μέτριες απώλειες δεν ανατράπηκε ενώ τα χρηματιστήρια του ευρώ εμφάνιζαν σταθερά απώλειες πάνω από -1%. Στις δημοπρασίες, είχαμε μικρή υπεροχή στις εντολές αγοράς και στις 17:12 ορίστηκε τιμή κλεισίματος 9,7 μονάδες πάνω από το κατώτερο της διακύμανσης της συνόδου.

Υπήρξαν πλάγια διαστήματα κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους των συναλλαγών όπως προαναφέραμε. Στις δημοπρασίες φάνηκε πως οι εντολές αγοράς υπερτερούσαν από τις εντολές πώλησης, οι θεσμικοί οδήγησαν τον ΓΔ 0,76 μονάδες χαμηλότερα από τις 630 μονάδες. Δεν είχαμε νέο κατώτερο έτους, έμειναν οι 469,55 από τη σύνοδο στις 17/3.

Τα αναπτυγμένα χρηματιστήρια του πλανήτη κινήθηκαν πτωτικά, σε αρνητικό πεδίο από την πρώτη στιγμή και όσο λειτουργούσε το ΧΑ και κινήθηκαν σταθερά πλάγια – καθοδικά προς το τέλος. Δεν εμφάνισαν εναλλαγές στο πρόσημο μεταβολής. Αντίθετα η Αθήνα, κίνησε τον ΓΔ σε αρνητικό πεδίο με αναζήτηση πυθμένα και μετά το τέλος του πρώτου μέρους πέρασε σε κέρδη προσωρινά και έτσι εμφάνισε μεγάλη διαφορά στη μεταβολή από τον DAX (-1,19% όταν έκλεισε η Αθήνα). Ο δείκτης S&P500 της Νέας Υόρκης είναι πιθανό να καθόρισε την πορεία του ΓΔ αλλά όχι τον όγκο συναλλαγών, εν μέσω θετικών μηνυμάτων από την εικόνα των αμερικανικών αγορών εκτός του Nasdaq. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 ήταν στο -1,13% όταν έκλεισε η Αθήνα.

Με τον τραπεζικό δείκτη σε ρόλο πρωταγωνιστή σε όλη τη διάρκεια της συνόδου, στις 17:01 ο ΔΤΡ είχε οδηγηθεί οριακά πάνω από τις 333,80 από 336,3 μονάδες την προηγούμενη, όταν ο μέσος όρος κάθισε στις 628,48 μονάδες. Η αγορά έκλεισε τελικά 1,48 μονάδες χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίας, με 8 από τα blue chip με κέρδη στο κλείσιμο.

Είχαμε συνεπώς blue chip που ώθησαν ανοδικά, με κέρδη άνω του +1% ήτοι οι ΜΟΗ +2,46%, ΜΠΕΛΑ +2,37%, ΒΙΟ +2,00%, ΟΤΕ +1,88%, και ΟΠΑΠ +1,11%. Μετοχές του 25άρη που συνέβαλλαν πτωτικά εκτός των Τραπεζικών με απώλειες άνω του -1,00% ήταν ΕΕΕ -2,71%, TITC -1,49%, ΛΑΜΔΑ -1,01%, και ΦΡΛΚ -1,00%. Η παρουσία των θεσμικών του δολαρίου δεν οδήγησε σε σημαντική βελτίωση του τζίρου και περιορίστηκε τα 45,1 εκατ. ευρώ. Ήταν σύνοδος με πτωτικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 44,431 από 44,539 δις ευρώ.

Τη σύνοδο σφράγισε μέτριο συναλλακτικό ενδιαφέρον έναντι της προηγούμενης συνεδρίας, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 2,577 από 9,328 (για ΟΠΑΠ ΑΛΦΑ). Η δε εμφάνιση απωλειών σε 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, θα μπορούσε να έχει σχέση με την εμφάνιση καθοδικής δυναμικής στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς οδηγήθηκε στο 1,269% από 1,203%.

Επηρέασαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (-1,52%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -1,49% από -2,55%, την ΕΤΕ στο -2,16% από -2,11%, ΕΥΡΩΒ στο -1,41% από -1,27% και την ΠΕΙΡ στο -0,79% από -2,98%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip με μεταβολή -0,64% από -1,28%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip δεν άλλαξε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (8 από 9) blue chip έναντι των καθοδικών (16 από 15) και ένα την ΑΔΜΗΕ στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή -0,23% οδηγήθηκε στις 629,24 από 630,72 μονάδες, όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1522,00 από 1522,05 με πτώση -0,00%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 45,129 από 51,443 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 2,577 από 9,328 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 27 από 42, των καθοδικών 58 από 54 και 23 από 17 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Χωρίς αλλαγές τα μετριοπαθή short στοιχήματα

Στη δεύτερη σύνοδο της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Ιουλίου, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο από τις 14:09 ως τις 15:35 και το υπόλοιπο διάστημα σε αρνητικό. Τον έκλεισαν τελικά, 0,05 μονάδες χαμηλότερα. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 10:58 και ήταν οι 1492,44 μονάδες. Το μέγιστο, οι 1526,95 μονάδες, εμφανίστηκε στις 14:36. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 1519,54. Το κλείσιμο στις 1522,00 από 1522,05 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -0,00% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανήλθε στα 11,221 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Ιουλίου διαμορφώθηκε σε 1563 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1528,00 μονάδες, κατώτερο τις 1491,00 και τελευταίες πράξεις στις 1522,25 από 1526,00 μονάδες, ενώ σχηματίστηκαν 4982 από 5302 ανοικτά ΣΜΕ. Άλλαξαν χέρια επίσης 620 ΣΜΕ λήξης Αυγούστου με ανώτερο τις 1518,00 μονάδες, κατώτερο τις 1489,00 και τελευταίες πράξεις στις 1511,00 από 1521,00 μονάδες ενώ τα ανοικτά συμβόλαια ανήλθαν σε 936 από 639. Για τη σειρά Σεπτεμβρίου διακινήθηκαν 40 συμβόλαια με τελευταίες πράξεις στις 1504,50 από 1513,75 μονάδες με 20 ανοικτές θέσεις.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον δεν άλλαξε δραματικά ανατράφηκε όμως από τα calls στα puts. Στα calls του 25άρη λήξης Ιουλίου ο όγκος ήταν 20 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1500 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς, Αυγούστου, ο όγκος ήταν 21 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 1525 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Ιουλίου ο όγκος ήταν 97 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης στις 1500 και τις 1525 μονάδες. Ενώ για τη σειρά Αυγούστου άλλαξαν χέρια συμβόλαια 41 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1500 ως τις 1550 μονάδες. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo μετά από μέρες επανεμφανίστηκε και αφορούσε στα 15.000 συμβόλαια για ΕΤΕ, στα 2469 για ΕΕΕ και 1500 για ΕΛΠΕ.

Οι καθοδικές συνεδριάσεις συνεχίζονται χωρίς ανάσα, αλλά σταδιακά εμφανίζονται τα αίτια αυτής της καθοδικής μονιμότητας. Για παράδειγμα, οι νέες εκτιμήσεις της Βρετανικής Τράπεζας HSBC τοποθετούν την ύφεση στο δεύτερο τρίμηνο στο 12%, από 8,6% που προσδιόριζε στην προηγούμενη σχετική αναφορά, με την ύφεση για το σύνολο του 2020 να διαμορφώνεται πλέον στο 8,2%, από 6% πριν. Ενώ αποδοχή της κατάστασης παρουσιάζουν οι παρατηρήσεις των εγχώριων αναλυτών.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ ανέφερε: “Η ασύμμετρη συμπεριφορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου συνεχίζεται, καθώς επικρατεί η εκτίμηση ότι η πανδημία και η έξαρσή της θα οδηγήσει στο δυσμενές σενάριο τα μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας. Παραμένει πιθανή η προσπάθεια αντίδρασης, με στόχο την ανακατάληψη των 650 μονάδων του ΓΔ, που όμως υπονομεύεται από την ένταση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα πιθανά αρνητικά παρεπόμενα γεγονότα”.

Η Beta Sec. εκτιμούσε: “Απόλυτα αναμενόμενη η σημερινή υποχώρηση, λόγω των γεωπολιτικών ανησυχιών και σε συνδυασμό με την τάση για αποφυγή κινδύνου από τους Επενδυτές. Τα απογοητευτικά αποτελέσματα από την τουριστική κίνηση, μαζί με τις ανησυχίες για δεύτερο κύμα πανδημίας, ίσως συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά την Εγχώρια Αγορά”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Δημήτρης Τζάνας Δ/ντης Επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ !

Η πανδημία σημειώνει έξαρση στις ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική αλλά και άλλες χώρες του πλανήτη, προκαλώντας ανάσχεση στην προσπάθεια των οικονομιών να βρουν το βηματισμό τους. Έτσι, οι εκτιμήσεις για τη φετινή ύφεση αναθεωρούνται καθώς διαφαίνεται ότι είναι πιθανότερη η πραγματοποίηση του δυσμενούς σεναρίου που προβλέπει μεγαλύτερη υποχώρηση του ΑΕΠ. Την ίδια ώρα, σκεπτικισμός υπάρχει σε σχέση με τους πιθανολογούμενους ρυθμούς μεγέθυνσης από το 2021 και στη συνέχεια, ενόσω μάλιστα δεν προσδιορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο θα υπάρξει μια σημαντική εξέλιξη (εμβόλιο κ.α.) στο ιατρικό/θεραπευτικό πεδίο.

Ωστόσο, στις αγορές του εξωτερικού οι δείκτες συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλές επιδόσεις , ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του 2ου τρίμηνου (τράπεζες και άλλες), με τους αναλυτές να αναμένουν τα αποτελέσματα για να τα συσχετίσουν με τις τρέχουσες αποτιμήσεις (reality cheque). Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές αγορές αναμένουν τη Σύνοδο Κορυφής της Ε. Ε. την Παρασκευή 17/7 , από την οποία προσδοκούν «λευκό καπνό» σε σχέση με την έγκριση των κονδυλίων ύψους €750 δις. του Ταμείου Ανάκαμψης.

Εν μέσω αυτών των δεδομένων, το ελληνικό χρηματιστήριο συνεχίζει να ακολουθεί την αυτόνομη πορεία του. Οι συναλλαγές είναι υποτονικές λόγω και της θερινής ραστώνης και η υπεροπλία των πωλητών καθημερινή πρακτική οδηγώντας το Γενικό Δείκτη σε συνεχή πλαγιοκαθοδική κίνηση. Με τον τραπεζικό κλάδο να επηρεάζεται από την πιθανή αύξηση κόκκκινων δανείων το …2021 ή και αργότερα, καθώς στην παρούσα φάση το υφιστάμενο moratorium επιτρέπει να μην απαιτείται ο λογισμός πρόσθετων προβλέψεων, ενώ την ίδια ώρα επιταχύνεται η έγκριση νέων δανείων. Επιπλέον, η θεσμοθέτηση του νέου πτωχευτικού κώδικα θα αναδιαμορφώσει το καθεστώς προστασίας δανειοληπτών πρώτης κατοικίας με το νέο πλαίσιο να εφαρμόζεται περί το τέλος του έτους.

Ωστόσο, η έξαρση της πανδημίας πλήττει και την ελληνική οικονομία και ειδικότερα τον ζωτικής σημασίας για τη χώρα τουριστικό κλάδο που δεν έχει σχεδόν ξεκινήσει ακόμη, αναγκάζοντας το ΙΟΒΕ να θεωρεί ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα ξεπεράσει το διψήφιο ποσοστό ! Την ίδια ώρα, συνθήκες αποπληθωρισμού (-1,6% ο ΔΤΚ τον Ιούνιο!) επικρατούν πλέον στην ελληνική οικονομία καθώς οι αρνητικές προσδοκίες των καταναλωτών για τα μελλοντικά τους εισοδήματα οδηγούν σε περιστολή της κατανάλωσης και αύξηση της αποταμίευσης, όπως καταγράφεται και από τα στοιχεία των καταθέσεων των τελευταίων μηνών. Συνθήκες που δεν ευνοούν τη δρομολόγηση επενδύσεων, με την εξαίρεση της επένδυσης στο Ελληνικό που ξεκίνησε με τις κατεδαφίσεις των αυθαιρέτων κτισμάτων, ενώ την ίδια ώρα η Lamda Development εκδίδει 7ετές ομολογιακό δάνειο με στόχο την άντληση €320 εκ. Παραμένει επομένως, προσώρας, χαμηλά ο πήχης των προσδοκιών για το ελληνικό χρηματιστήριο που συνεχίζει τη συσσώρευσή του αναμένοντας τους θετικούς εκείνους καταλύτες που θα αντιστρέψουν την καθοδική του κίνηση. Με τις 630 μονάδες του Γ.Δ. να κινητοποιούν τα αντανακλαστικά των αγοραστών προσδοκώντας ότι η Σ.Κ. θα φέρει στο εγγύς μέλλον θετικά ακούσματα σε σχέση με τα ύψους €32 δις. ποσά που προσδοκάται να εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές αρχικά σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, καθώς η αισιοδοξία για ένα εμβόλιο κορανοϊού ενίσχυσε την όρεξη κινδύνου, ενώ το ευρώ αυξήθηκε στην κορυφή τεσσάρων μηνών σχετικά με την προοπτική τόνωσης της οικονομίας της ευρωζώνης πριν από μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο +1,2%, πλησιάζοντας στην πρόσφατη κορυφή των πέντε μηνών. Αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο +0,83%. Ο Nikkei της Ιαπωνίας σημείωσε αρχικά άνοδο 1,5% στο υψηλότερο επίπεδο από τις 10 Ιουνίου, και στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο +0,83%. Ενώ ο δείκτης αναφοράς της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 1%. Αλλά στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο +1,58%. Οι κινεζικές μετοχές σημείωσαν αρχικά μέτρια αύξηση με τον δείκτη CSI300 με άνοδο +0,3%. Ο σύνθετος της Σαγκάης στις 8:45 δική μας ώρα ήταν στο -0,52%.

Τα e-mini futures για το S&P 500 αυξήθηκαν 0,8%. Η όρεξη κινδύνου ενισχύθηκε από το πειραματικό εμβόλιο της Moderna Inc. για τον COVID-19, το οποίο έδειξε ότι ήταν ασφαλές και προκάλεσε ανοσο-αποκρίσεις και στους 45 υγιείς εθελοντές σε μια τρέχουσα μελέτη σε αρχικό στάδιο.

Οι υποβόσκουσες εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας εξελίσσονται επίσης, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νομοθεσία και εκτελεστική εντολή να καταστήσει την Κίνα «υπόλογο» για τον εθνικό νόμο ασφάλειας που επέβαλε στο Χονγκ Κονγκ.

Το δολάριο βρισκόταν στην άμυνα, ιδιαίτερα έναντι των νομισμάτων που είναι ευαίσθητα στον κίνδυνο, μετά από ειδήσεις προόδου στην ανάπτυξη εμβολίων. Το ευρώ ανήλθε στα 1,1423 δολάρια, το ισχυρότερο επίπεδο από τις 10 Μαρτίου και δεν ήταν πολύ μακριά από το ανώτερο μέχρι στιγμής φέτος στα 1,1495. Το ενιαίο νόμισμα υποστηρίχθηκε από την ελπίδα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συμφωνήσει στη σύνοδο κορυφής αργότερα αυτήν την εβδομάδα σχετικά με ένα πακέτο χρηματοδότησης – διάσωσης που θα περιορίσει την οικονομική ζημία από την πανδημία στο μπλοκ.

Υπήρχαν ακόμη ενδείξεις επιφυλακτικότητας μεταξύ των επενδυτών, καθώς όλα όσα θεωρούνται ασφαλή επενδυτικά καταφύγια προτιμήθηκαν . Αφού οι αποδόσεις στο κορυφαίο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ και της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν και ο χρυσός σταθεροποίησε επίπεδα τιμών πάνω από 1.800 δολάρια ανά ουγγιά.