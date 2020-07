Google Play Pass: Προσθήκη ετήσιας συνδρομής, άνοιγμα σε νέες χώρες

Σχεδόν έναν χρόνο μετά το λανσάρισμα της συνδρομητικής υπηρεσίας Google Play Pass στις ΗΠΑ, η Google ανακοινώνει την επέκταση της σε περισσότερες χώρες (δυστυχώς η Ελλάδα δεν βρίσκεται μέσα στο δεύτερο κύμα), ενώ προσθέτει και την επιλογή για ετήσια συνδρομή μαζί με νέους τίτλους.

Το Google Play Pass είναι πλέον διαθέσιμο σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πακέτο της συνδρομής συμπεριλαμβάνονται περισσότερες από 350 εφαρμογές και παιχνίδια, με τη Google να έχει προσθέσει 150+ από πέρυσι το Σεπτέμβριο.

Η εταιρεία αναφέρει πως οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση σε παιχνίδια όπως τα Sonic the Hedgehog, Golf Peaks, Forgotton Anne, Sally’s Law, Teslagrad κλπ., εφαρμογές από τα Sesame Workshop και Learny Land για μικρά παιδιά, αλλά και αποκλειστικότητες όπως τα The Almost Gone, Kingdom Rush και The Gardens Between.

Σε ό,τι αφορά την ετήσια συνδρομή, το κόστος στις ΗΠΑ ορίστηκε στα $29.99 και είναι μια εξαιρετική επιλογή, αφού ο μήνας βγαίνει περίπου στα $2.5 αντί των $4.99 που κοστίζει κανονικά.

Πως λειτουργεί το Google Play Pass

Οι εφαρμογές που εγκαθιστάς στη συσκευή σου αν είσαι συνδρομητής στο Google Play Pass, δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις και σε κάποιες περιπτώσεις όλο το έξτρα επί πληρωμή περιεχόμενο είναι επίσης διαθέσιμο δωρεάν χωρίς περαιτέρω in-app συναλλαγές. Παρόλα αυτά, οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε όλο τον κατάλογο των εφαρμογών του Google Play, αλλά σε ειδικά διαμορφωμένες λίστες που περιέχουν μεγάλη ποικιλία από παιχνίδια μέχρι premium εφαρμογές παραγωγικότητας και μουσικής.

[embedded content]

[Google]