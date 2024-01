macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3 και tvOS 17.3 διαθέσιμα από σήμερα

Η Apple ξεκίνησε πριν από λίγο τη διανομή της έκδοσης macOS Sonoma 14.3, καθώς και των εκδόσεων watchOS 10.3 και tvOS 10.3 για τις αντίστοιχες συμβατές συσκευές.

macOS Sonoma 14.3

Η ενημέρωση macOS Sonoma 14.3 μπορεί να ληφθεί δωρεάν σε όλους τους συμβατούς υπολογιστές Mac μέσω της ενότητας Software Update των System Settings (Ρυθμίσεις συστήματος). Υπάρχει επίσης μια έκδοση macOS 13.6.4 για όσους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν macOS Ventura και μια έκδοση macOS 12.7.3 για όσους έχουν εγκατεστημένο το macOS Monterey.

Το macOS Sonoma 14.3 φέρνει τις συνεργατικές λίστες αναπαραγωγής στην υπηρεσία Apple Music, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να δημιουργούν playlists με φίλους και μέλη της οικογένειας. Το λογισμικό περιλαμβάνει επίσης μια ενημερωμένη ενότητα AppleCare & Warranty στα Settings που εμφανίζει την κάλυψη για όλες τις συσκευές που έχουν συνδεθεί με ένα Apple ID.

Ακολουθεί το επίσημο changelog της Apple:

macOS Sonoma 14.3 introduces enhancements to Apple Music, as well as other features, bug fixes, and security updates for your Mac.

Collaborate on playlists in Apple Music allows you to invite friends to join your playlist and everyone can add, reorder, and remove songs

Emoji reactions can be added to any track in a collaborative playlist in Apple Music

AppleCare & Warranty in Settings shows your coverage for all devices signed in with your Apple ID





watchOS 10.3

Σε ό,τι αφορά το watchOS 10.3, η νέα έκδοση έρχεται πάνω από ένα μήνα μετά το watchOS 10.2, μια σημαντική ενημέρωση που έδωσε πρόσβαση σε δεδομένα υγείας στον ψηφιακό βοηθό Siri.

Το watchOS 10.3 μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω της εφαρμογής Apple Watch σε ένα iPhone με iOS 17 ή νεότερη έκδοση, ανοίγοντάς το και πηγαίνοντας στο General > Software Update. Για να εγκαταστήσετε τη νέα έκδοση, το Apple Watch θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% μπαταρία και να είναι τοποθετημένο σε φορτιστή.

Το watchOS 10.3 είναι ένα ιδιαίτερα μικρό update που απλά περιλαμβάνει ένα νέο watch face Unity Bloom για τον εορτασμό του Μήνα Μαύρης Ιστορίας.





tvOS 17.3

Το tvOS 17.3 έρχεται πάνω από ένα μήνα μετά το tvOS 17.2, μια έκδοση που ξεχώρισε λόγω της ανανεωμένης εφαρμογής Apple TV.

Η λήψη του tvOS 17.3 μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής Settings (Ρυθμίσεις) στο Apple TV. Μεταβείτε στην ενότητα System > Software Update (Σύστημα > Ενημέρωση λογισμικού) για να λάβετε το νέο λογισμικό. Οι κάτοχοι Apple TV που έχουν ενεργοποιήσει τις αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού θα αναβαθμιστούν αυτόματα στο tvOS 17.3.

Οι ενημερώσεις του tvOS είναι συνήθως μικρής κλίμακας σε σύγκριση με τις ενημερώσεις άλλων λειτουργικών συστημάτων της Apple, εστιάζοντας κυρίως σε διορθώσεις σφαλμάτων και μικρότερες βελτιώσεις παρά σε αξιοσημείωτες αλλαγές που φαίνονται στον χρήστη. Κατά τη διαδικασία των beta δοκιμών του tvOS 17.3 δεν εντοπίστηκαν νέα χαρακτηριστικά.