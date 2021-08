Let There Be Carnage, δείτε το νέο trailer του sequel

Ακόμη ένα trailer για το επερχόμενο Venom: Let There Be Carnage, το sequel της ταινίας που κανονικά αναμένεται στους κινηματογράφους στις 24 Σεπτεμβρίου 2021, αλλά στο συγκεκριμένο trailer αναγράφεται απλά “αυτό το φθινόπωρο”.

Όπως και να ‘χει, στο νέο trailer βλέπουμε τον Eddie Brock να έχει βαρεθεί το κυνηγητό εγκληματιών προς τέρψιν του alter ego του και μοιάζει να έχει επιστρέψει στη μιζέρια του που τον καθόριζε μέχρι να αφεθεί στην προσωπικότητα του Venom. Επιπλέον, παίρνουμε μια εικόνα για τον Cletus Kasady, τον κύριο κακό που ενσαρκώνει ο Woody Harrelson. Ο συγκεκριμένος βρίσκεται έγκλειστος σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας και ο Eddie καλείται να σκιαγραφήσει το προφίλ του. Σε ανύποπτη στιγμή, ο Cletus δαγκώνει τον Eddie και με αυτόν τον τρόπο παίρνει αρκετό DNA για να “ζωντανέψει” το δικό του πολύ πιο επικίνδυνο alter ego: το Carnage.

Στο Venom: Let There Be Carnage επιστρέφουν στους ρόλους τους προφανώς ο Tom Hardy και η Michelle Williams (Anne), ενώ η Naomie Harris θα ενσαρκώσει τη Shriek. Η σκηνοθεσία ανατέθηκε στον Andy Serkis.

