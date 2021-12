Κέρδισε 1 από τα 4 κουτιά με παιχνίδια PlayStation ή Xbox!

Μισό βήμα…πριν καθίσουμε στις καρέκλες για το γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων έρχεται ως κερασάκι στην τούρτα το εορταστικό CD MEDIA GIFT BOX GIVEAWAY! Η εταιρεία έχει ετοιμάσει 4 Giftboxes, 2 με προϊόντα PlayStation και 2 με προϊόντα Xbox, τα οποία περιμένουν 4 τυχερούς να τα κερδίσουν στη μεγάλη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πρωτοχρονιά!

Διάρκεια: Ο διαγωνισμός θα τρέξει μεταξύ 24/12/21 έως και 31/12/21, η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει την Πρωτοχρονιά.

Περιεχόμενα: Το κάθε κουτί περιέχει 4 τίτλους (Promo Discs) ανάμεσα σε Far Cry 6, Riders Republic, Just Dance 21, Assassin’s Creed Valhalla, Resident Evil Village, Resident Evil 3, Watch Dogs Legion, Devil May Cry 5, Red Dead Redemption 2, Immortals Fenyx Rising, Kingdom Hearts και Marvel’s Avengers.

Οι τίτλοι που θα περιέχει το κάθε κουτί θα είναι κατανεμημένοι έτσι ώστε το κάθε GiftBox να έχει την ίδια “δυναμική”. Επιπλέον μέσα στο GiftBox υπάρχουν, μάσκες CD Media και σημαία ή Μπλούζα Watch Dogs.

Για να πάρεις μέρος, πέρνα μια βόλτα από εδώ.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται στις 31/12/2021 στις 23:59.

