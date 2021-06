Κάποιος πλήρωσε $28 εκατ. για να ταξιδέψει με τον Jeff Bezos στο Διάστημα

Μετά την είδηση ότι ο Jeff Bezos ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Διάστημα εντός Ιουλίου με την πρώτη διαστημική επιβατική πτήση, το φως της δημοσιότητας είδε ακόμα μία είδηση, καθώς αναμενόταν να ανακοινωθεί ποιος τουρίστας θα λάβει μέρος στην πτήση της Blue Origin.

Η διαστημική εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα προβεί στη δημοπρασία μίας θέσης για την πτήση με το New Shepard, στην οποία θα συμμετάσχει και ο αδερφός του Jeff Bezos, Mark. H δημοπρασία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο και η εταιρεία ανέφερε ότι το νικητήριο ποσό ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο θα δοθεί στο ίδρυμα Club for the Future.

Στη διαδικτυακή δημοπρασία συμμετείχαν περίπου 7.600 άτομα από 159 χώρες για να υποβάλουν προσφορά στην ανοιχτή θέση, όπως δήλωσε η Blue Origin.

Η Ariane Cornell, διευθύντρια πωλήσεων της Blue Origin, δήλωσε:

Όλη η ομάδα της Blue Origin δεν μπορεί να περιμένει να συναντήσει τον πρώτο μας πελάτη. Πρόκειται να ενώσει τον Jeff Bezos και τον αδερφό του Mark σε αυτήν την ιστορική πτήση με το New Shepard σε μόλις πέντε εβδομάδες. Η ημέρα της 20ης Ιουλίου θα είναι μια εμπειρία μιας ζωής

Η ταυτότητα του ατόμου που υπέβαλε τη νικηφόρα προσφορά αποτελεί μυστήριο προς το παρόν. Ωστόσο, εγείρει πολλά ερωτήματα ποιος θα συμπληρώσει και την τέταρτη επιβατική θέση, καθώς το πλήρωμα της πτήσης θα περιλαμβάνει τέσσερις επιβάτες και δεν θα έχει πιλότους. Η εταιρεία ανέφερε ότι θα ανακοινώσει το όνομα του τρίτου και του τέταρτου επιβάτη τις επερχόμενες εβδομάδες.

Το διαστημικό ταξίδι της Blue Origin με το New Shepard θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά, μεταφέροντας έξι επιβάτες (πλήρωμα + τουρίστας) σε απόσταση περίπου 62 μιλίων πάνω από την επιφάνεια της Γης. Οι επιβάτες θα απολαύσουν μία εκπληκτική θέα μέσα από τα μεγάλα παράθυρα, καθώς και μια σύντομη περίοδο έλλειψης βαρύτητας, αφού θα μπορούν να αφήσουν τις θέσεις τους και να επιπλεύσουν εντός του σκάφους.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!