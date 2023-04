Indiana Jones and the Dial of Destiny, δείτε το πρώτο επίσημο trailer!

Σε εξέλιξη το Star Wars Celebration της Disney στο Λονδίνο και οι ανακοινώσεις έρχονται η μία μετά την άλλη για να ενθουσιάσουν τους φίλους του δημοφιλούς franchise. Παρόλα αυτά, η Lucasfilm αποφάσισε να δείξει και υλικό άλλες παραγωγές της και μάλιστα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το επίσημο trailer για το επερχόμενο Indiana Jones and the Dial of Destiny!

Στο νέο trailer βλέπουμε τον Harrison Ford (Indiana Jones) και τη Phoebe Waller-Bridge (Helena Jones, κόρη του Indy) σε μια αποστολή να πάρουν ξανά στα χέρια τους το αντικείμενο από τον Mads Mikkelsen, τον μεγάλο κακό που το θέλει για λογαριασμό των Ναζί. Αρκετή κουβέντα για συνταξιοδότηση, διόρθωση παλαιών λαθών και αναζήτηση ενός τελευταίου μεγάλου θριάμβου στην τελευταία (ίσως) ταινία Indiana Jones.

Στο Indiana Jones πρωταγωνιστούν επίσης οι Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters και Ethan Isidore. Η σκηνοθεσία από τον James Mangold (Logan) και ημερομηνία πρεμιέρας η 30η Ιουνίου 2023!

