Η Samsung παρουσίασε τη νέα σειρά συνδεδεμένων συσκευών στο πρώτο European Samsung Summit

Η Samsung διοργάνωσε το πρώτο European Samsung Summit, παρουσιάζοντας τις νέες σειρές τηλεοράσεων, ήχου, Smart Home και ψηφιακών συσκευών.

Η Samsung πρωτοπορεί στην ανάπτυξη τεχνολογίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου υβριδικού κόσμου. Με τη ζήτηση για συνδεδεμένες συσκευές να αυξάνεται συνεχώς, το μέσο νοικοκυριό στην Ευρώπη έχει στην κατοχή του 8-10 συνδεδεμένες συσκευές. Οι νέες καινοτομίες της Samsung στις τηλεοράσεις και τις συσκευές ήχου προσφέρουν στους καταναλωτές συνδεδεμένες λειτουργίες με την πιο διαδραστική εμπειρία μέχρι σήμερα, ενώ οι νέες ψηφιακές συσκευές συνδυάζουν τη συνδεσιμότητα με τη βελτιωμένη αποδοτικότητα και τον όμορφο σχεδιασμό.

Ένα πιο έξυπνο οικοσύστημα ψυχαγωγίας

Το ενσωματωμένο IoT Hub επιτρέπει βελτιωμένη συνδεσιμότητα και συμβατότητα στις νέες τηλεοράσεις Neo QLED 4K και 8K της Samsung, πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες δεν χρειάζεται πλέον να αγοράζουν ένα επιπλέον dongle (συσκευή σύζευξης) για τις περισσότερες συσκευές τους. Η επεξεργασία 14-bit και η αναβάθμιση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν λειτουργίες όπως το Shape Adaptive Light Control και το Real Depth Enhancer Pro, που σε συνδυασμό με το Auto remastering HDR, δημιουργούν μια φωτεινή και ζωντανή εικόνα, φέρνοντας τους χρήστες πιο κοντά στο περιεχόμενό τους. Ομοίως, το νέο μοντέλο OLED S95C 77 ιντσών, το οποίο είναι διαθέσιμο σε 55 και 65 ίντσες, διαθέτει τεχνολογίες Quantum Dot και Neural Quantum Processors, που λειτουργούν μαζί για τη βελτίωση της φωτεινότητας και της χρωματικής απόδοσης. Οι νέες Lifestyle τηλεοράσεις της Samsung αναβαθμίζουν την εξατομικευμένη εμπειρία του χρήστη, προσφέροντας προσαρμόσιμες λειτουργίες και εμπειρία θέασης τόσο σε εσωτερικούς χώρους με τα μοντέλα The Frame, The Serif και The Sero όσο και σε εξωτερικούς χώρους με την The Terrace. Η δημοφιλής διάταξη του Samsung Art Store της The Frame θα αναδιοργανωθεί σύντομα, για να παρέχει μια δυναμική αρχική σελίδα που θα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν προεπισκόπηση έργων τέχνης, οποιουδήποτε μεγέθους, με μια ματιά. Η εμπειρία θα είναι ανάλογη με αυτή μιας περιήγησης σε πραγματικές γκαλερί τέχνης και μουσεία. Όλη η νέα σειρά τηλεοράσεων της Samsung για το 2023 συνδέεται με την εφαρμογή Samsung SmartThings.

Μια premium και συνδεδεμένη εμπειρία οθόνης είναι πλήρης μόνο με εξαιρετικά καθηλωτικό ήχο. Οι τηλεοράσεις Samsung έχουν ενσωματωμένο Dolby Atmos και Samsung Object Tracking Sound (OTS), επιτρέποντας στους ήχους ταινιών, αθλητικών αγώνων ή παιχνιδιών να μεταφέρονται στα ηχεία για τον καλύτερο ατμοσφαιρικό ήχο surround. Η Smart σειρά της Samsung υποστηρίζει Q Symphony όταν συνδυάζεται με ένα Samsung Soundbar, επιτρέποντας ισχυρές λειτουργίες ήχου. Οι συσκευές προσφέρουν βελτιωμένη εμπειρία θέασης για κάτι πραγματικά κινηματογραφικό, όπως το AI Sound Remastering. Οι τηλεοράσεις Samsung όταν συνδυάζονται με τα Samsung Soundbars, όπως τα νέα HW-Q990C, προσφέρουν εξαιρετικές εμπειρίες ψυχαγωγίας για όλους.

Το εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο οθονών της Samsung περιλαμβάνει οθόνες και για φανατικούς gamers. Η Samsung ανακοίνωσε τα νέα μοντέλα για τις σειρές Odyssey, ViewFinity και Smart Monitor στην CES 2023. Παρέχοντας απαράμιλλη ποιότητα εικόνας και μια σειρά καινοτόμων χαρακτηριστικών για άτομα που θέλουν να εργαστούν, να παίξουν και να ζήσουν μέσω της οθόνης τους, στο Samsung Summit παρουσιάστηκαν premium gaming οθόνες, όπως η Odyssey Neo G7 43”, η Odyssey Ark 55” και η πρόσφατη gaming τηλεόραση της Samsung QD-OLED 77”.

Η Samsung είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι οι πολυαναμενόμενες νέες σειρές τηλεοράσεων Samsung 2023 θα είναι διαθέσιμες για προ-παραγγελία από 13/03/2023 έως 14/04/2023. Η σειρά βασίζεται στην πολυβραβευμένη συλλογή του περασμένου έτους, με αξιοσημείωτες προόδους στα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις.

Συνδεδεμένες, προσαρμόσιμες και πιο έξυπνες ψηφιακές συσκευές

Υπηρεσίες όπως το SmartThings Energy θέτουν νέα πρότυπα στην αποδοτικότητα των προϊόντων. Οι πρόσφατες οικιακές συσκευές της Samsung δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να εξοικονομούν ενέργεια και χρήματα. Το SmartThings Energy ανιχνεύει αυτόματα την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνουν οι συνδεδεμένες συσκευές Samsung, ενώ η ενεργοποίηση της λειτουργίας AI Energy Mode μπορεί να διευκολύνει τη μείωση ενέργειας μέσω της παρακολούθησης της κατανάλωσης. Η λειτουργία αυτή μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας σε συμβατές συσκευές έως και 15% για ψυγεία και 70% για πλυντήρια ρούχων. Επιπλέον, η λειτουργία Less Microfiber Cycle της Samsung, αποτελεί ένα κύκλο πλύσης που μειώνει σημαντικά την απελευθέρωση μικροπλαστικών έως και 54%.

Συνδυάζοντας δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας με ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και εξατομικευμένα αλλά κορυφαία σχέδια, η διευρυμένη σειρά Bespoke της Samsung θα δώσει την ευκαιρία στους χρήστες να απολαύσουν έναν πιο εξατομικευμένο και βιώσιμο τρόπο ζωής. Η σειρά φούρνων 2023 Series 7 Bespoke AI™ της Samsung προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν το μαγείρεμα του φαγητού τους μέσω μιας ενσωματωμένης κάμερας web που μπορεί να προβληθεί στην εφαρμογή SmartThings, καθιστώντας τη διαδικασία πιο διασκεδαστική και εύκολη. Σχετικά με τη διατήρηση της καθαριότητας του σπιτιού, το Bespoke Jet της Samsung κάνει την διαδικασία της ηλεκτρικής σκούπας παιχνιδάκι, με ισχυρή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια. Το πιο ισχυρό και ελαφρύ στικ σκούπας διαθέτει ένα All-in-One Clean Station™, το οποίο αδειάζει τον κάδο απορριμμάτων και φορτίζει την ηλεκτρική σκούπα για μέγιστη άνεση.

