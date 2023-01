Οι πιο πειρατικά κατεβασμένες τηλεοπτικές σειρές του 2022

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η ιστοσελίδα TorrentFreak δημοσιεύει την λίστα με τις πιο πειρατικά κατεβασμένες τηλεοπτικές σειρές της χρονιάς που φεύγει. Μπορεί οι συνδρομητικές υπηρεσίες να ανταγωνίζονται η μία την άλλη επενδύοντας τεράστια ποσά για τις παραγωγές τους, αλλά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός τους και οι τιμές συνδρομής αναμενόμενα στρέφουν τους χρήστες στην πειρατεία.

Σε ό,τι αφορά το φετινό Top 10 πειρατικά κατεβασμένων τηλεοπτικών σειρών, η πρωτιά του House of the Dragon (HBO) δεν προκαλεί εντύπωση αν λάβουμε υπόψιν ότι για πολλά χρόνια η αντίστοιχη κορυφή πήγαινε στο Game of Thrones. Κάποιοι ίσως θα πόνταραν στο The Lord of the Rings: The Rings of Power (Amazon Prime Video), αλλά έπεσαν έξω μόλις κατά μία θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μοναδική σειρά του Netflix που βρέθηκε στο Top 10 είναι το Stranger Things, ενώ το Disney+ έχει υποστεί την μεγαλύτερη «ζημιά».

Οι 10 πιο πειρατικά κατεβασμένες τηλεοπτικές σειρές του 2022

House of the Dragon | HBO

The Lord of the Rings: The Rings of Power | Prime Video

The Boys | Prime Video

Moon Knight | Disney Plus

Halo | Paramount Plus

Obi-Wan Kenobi | Disney Plus

The Book of Boba Fett | Disney Plus

Stranger Things | Netflix

She-Hulk: Attorney at Law | Disney Plus

Andor | Disney Plus

