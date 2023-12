Η μεγάλη αλλαγή για την προστασία της ιδιωτικότητας μας

Η Google ανακοίνωσε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών, και ίσως για πρώτη φορά έχουμε μια πραγματικά σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την προστασία της ιδιωτικότητας.

Η εφαρμογή Google Maps για φορητές συσκευές δεν θα στέλνει πλέον το ιστορικό τοποθεσίας σας στο cloud, αλλά θα διατηρεί αυτά τα δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα στην συσκευή σας. Με την κίνηση αυτή θα μπορούσε να σταματήσει ουσιαστικά η πρακτική της έκδοσης αστυνομικών ενταλμάτων με γεωγραφικό προσδιορισμό, η οποία έχει σχεδόν αποκλειστικά ως στόχο την Google.

Πριν από αυτή την αλλαγή, τα δεδομένα τοποθεσίας του Google Maps διοχετεύονταν στη λειτουργία Timeline, η οποία είναι προσβάσιμη διαδικτυακά και από τη συσκευή. Το χρονολόγιο μπορεί να σας πει πού έχει πάει το τηλέφωνό σας (και συνεπώς εσείς), κάτι που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο αν θέλετε να βρείτε εκείνο το μαγαζί ή το μπαρ που θυμάστε αμυδρά. Ωστόσο, δεν παύει να είναι ένα ιστορικό περιήγησης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας.

Τα τελευταία χρόνια, οι αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ έχουν εντείνει τη χρήση ενταλμάτων με γεωγραφικό προσδιορισμό, τα οποία τους επιτρέπουν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τοποθεσίας οποιουδήποτε τηλεφώνου σε μια δεδομένη περιοχή κατά τη στιγμή της διάπραξης ενός εγκλήματος. Μεταξύ του 2018 και του 2019, ο αριθμός των geofenced ενταλμάτων που υποβλήθηκαν στη Google υπερτριπλασιάστηκε. Μέχρι το 2021, η Google ανέφερε ότι λάμβανε 3.000 τέτοια εντάλματα ανά τρίμηνο.





Αυτό το ψηφιακό δίχτυ έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες υποθέσεις υψηλού προφίλ, όπως ο εντοπισμός εμπρηστών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2020 και ο εντοπισμός των ταραξιών που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Παρόλα αυτά, η αστυνομία κάνει επίσης χρήση αυτών των ενταλμάτων με επιπόλαιο τρόπο, εισβάλλοντας στην ιδιωτική ζωή δεκάδων ανθρώπων για να διερευνήσει μικροκλοπές.

Με τη νέα πολιτική της Google, τα δεδομένα αυτά θα παραμένουν αποκλειστικά στην συσκευή του χρήστη, ενώ σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας, η Google θα προχωρά σε κρυπτογράφηση τους προτού φύγουν από την συσκευή του. Αυτό σημαίνει (θεωρητικά) ότι ούτε η ίδια η εταιρεία δεν θα μπορεί να γνωρίζει την τοποθεσία του χρήστη, άρα και κανένας τρίτος αν γίνει σχετικό αίτημα.

Police can continue issuing warrants for location data, but Google won’t have that data to provide much longer. The new Maps location features will roll out to Android and iOS gradually over the coming year. It will also change the amount of time it keeps user data. The old default was 18 months, but it’s changing to three months.

Η νέα πολιτική για τα δεδομένα τοποθεσίας στο Google Maps θα τεθεί σε ισχύ σταδιακά μέσα στην επόμενη χρονιά, ενώ αλλάζει και το χρονικό όριο διατήρησης των δεδομένων από 18 μήνες που είναι σήμερα η προεπιλογή, σε 3 μήνες.

[Google]