Η Marvel ανακοίνωσε επίσημα το Captain America: New World Order

Η Marvel ανακοίνωσε και επίσημα το Captain America 4 στο πλαίσιο του SDCC 2022, σχεδόν 15 μήνες μετά την αναφορά για την έναρξη της παραγωγής. Η νέα ταινία θα φέρει τον επίσημο τίτλο Captain America: New World Order και θα πρωταγωνιστήσει ο Anthony Mackie στον ρόλο του Sam Wilson, όπως μας είχε προετοιμάσει η εταιρεία μέσα από την σειρά The Falcon and the Winter Soldier που προβλήθηκε στο Disney+.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τα υπόλοιπο cast και την υπόθεση της ταινίας, αλλά γνωρίζουμε πως ανέλαβε την σκηνοθεσία ο Julius Onah και το σενάριο συνυπογράφουν οι Malcomm Spellman και Dalan Musson. Τα μόνα στοιχεία που έχουμε έρχονται από τον παραγωγό Nate Moore, ο οποίος δήλωσε τα εξής:

Πιστεύω ότι είναι καλό το γεγονός πως δεν θα είναι ο Steve Rogers (σ.σ. ο Captain America). Για εμένα, ο νέος Captain America μοιάζει λίγο στον Rocky, είναι το αουτσάιντερ σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ένας υπερστρατιώτης, δεν είναι 100 χρονών, δεν έχει μαζί του τους Avengers. Το πιο συναρπαστικό για την περίπτωση του είναι ότι ανακοινώνει την ταυτότητα του ως ο νέος Captain America και είναι απλά ένας κοινός τύπος με φτερά και ασπίδα.

Θα προκύψουν αρκετές ειδήσεις (και) για το Captain America: New World Order μέσα στους επόμενους μήνες, μιας και είναι προγραμματισμένο να βγει στους κινηματογράφους στις 3 Μαΐου 2024.

