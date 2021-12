I Have No Mouth And I Must Scream, διαθέσιμο δωρεάν στο GOG

Ένα από τα σημαντικότερα horror adventures της δεκαετίας του ’90 είναι διαθέσιμο δωρεάν μέχρι και τις 25 Δεκεμβρίου 2021 στο κατάστημα GOG, στο πλαίσιο των εορταστικών εκπτώσεων του. Ο λόγος για το I Have No Mouth And I Must Scream, το οποίο κυκλοφόρησε το 1995 και η υπόθεση του βασίζεται σε μια μικρή ιστορία του Harlan Ellison.

Στο παιχνίδι μεταφερόμαστε στο κέντρο του πλανήτη όπου οι τελευταίοι επιζώντες της ανθρωπότητας παραμένουν φυλακισμένοι εδώ και έναν αιώνα από μια σαδιστική Τεχνητή Νοημοσύνη. Ο κάθε ένας από τους 5 χαρακτήρες κρύβει τα δικά του σκοτεινά μυστικά που καλείσαι να ανακαλύψεις, διαφορετικά αν δεν καταφέρεις να ξεφύγεις από τον υπερυπολογιστή θα ανακαλύψεις για ποιο λόγο έχει δοθεί αυτός ο περίεργος τίτλος…

I Have No Mouth And I Must Scream – [GOG Link]

