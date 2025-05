Η Google προσθέτει το Gemini AI στον Chrome από 21 Μαΐου 2025

Σύμφωνα με τον ειδικό στο SEO και την προώθηση ιστοσελίδων στη Google Γιάννη Διβράμη, από την Τετάρτη 21 Μαίου και μετά έκανε το AI από το Gemini AI στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google πρώτα στον Chrome και με μια μέρα καθυστέρησης και σε όλους τους άλλους web browsers όπως Firefox και Opera.

Η επίσημη ανακοίνωση της Google για το Gemini AI

Σύμφωνα με τον Josh Woodward Αντιπρόεδρο Google Labs και υπεύθυνο για το Gemini AI το Gemini is coming to Chrome, so you can ask questions while browsing the web.

Στα ελληνικά Το Gemini έρχεται στο Chrome, ώστε να μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις ενώ περιηγείστε στον ιστό.

Αυτή η πρώτη έκδοση σάς επιτρέπει να ζητήσετε εύκολα από το Gemini να διευκρινίσει σύνθετες πληροφορίες σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα διαβάζετε ή να συνοψίσουν πληροφορίες. Στο μέλλον, το Gemini θα μπορεί να εργάζεται σε πολλές καρτέλες και να πλοηγείται σε ιστότοπους για λογαριασμό σας.

Αυτό σημαίνει ότι πλέον η ίδια η Google είναι έτοιμη να καταπολεμήσει τη φθορά που δέχεται από τους ανταγωνιστές της Chatgpt, Perplexity, Deepseek, Claude ai και όλα τα συστήματα ai που τις κλέβουν πολύτιμο μερίδιο αγοράς από τις αναζητήσεις και τις διαφημίσεις το Google Ads.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Gemini, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας την ίδια της Google.

Gemini AI updates

Σύμφωνα πάλι με τον Josh Woodward το Gemini AI έχει δεχτεί και πολλές άλλες αναβαθμίσεις στα εξής χαρακτηριστικά του:

Veo 3 Imagen 4 Deep Research Canvas

Ποιο είναι το μέλλον του SEO και του ΑΙ;



Αυτό αποδυκνείει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Google στο AISEO στο μέλλον με περισσότερες αναζητήσεις που θα είναι AI overviews. Τα overviews θα κατακτήσουν την ελληνική αγορά μετά από 2 χρόνια πιλοτικής λειτουργίας σε περισσότερες από 100 χώρες του εξωτερικού πλην της Ελλάδας.

