Οι εξτρεμιστές βίγκαν, που εκδιώχθηκαν από τη Σίλικον Βάλεϊ, και κατηγορούνται για σειρά φόνων στις ΗΠΑ

Στη Σίλικον Βάλεϊ έναν τόπο γεμάτο με ευφυείς επιστήμονες υπολογιστών, ξεπήδησε το κίνημα των «ορθολογιστών» θέτοντας υπαρξιακά ζητήματα. Σε αυτή την κοινότητα των nerds, ξεχώρισε μία νέα άφιξη από την Αλάσκα. Ήταν μία προγραμματίστρια ονόματι Τζακ ΛαΣότα.

Έντονη, ντυμένη πάντα στα μαύρα, υιοθετώντας το όνομα «Ziz» από έναν σκοτεινό χαρακτήρα κόμικ και υποστηρίζοντας τη βία κατά των κρεατοφάγων, η ΛαΣότα αναστάτωσε τόσο τους ορθολογιστές που τελικά απεβλήθη από την ομάδα. Οι υποψίες των ορθολογιστών αποδείχθηκαν προφητικές. Οι Zizians μια αποσχισθείσα ομάδα υπό την ηγεσία της ΛαΣότα, έχουν συνδεθεί με έξι θανάτους, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών ενός ηλικιωμένου ζευγαριού στην Πενσυλβάνια, ενός ιδιοκτήτη ακινήτων στην Καλιφόρνια και ενός πράκτορα της Συνοριακής Περιπολίας των ΗΠΑ στο Βερμόντ.

”The “Zizians” are known for ties to the tech world and militant veganism—and now a violent nationwide rampage” https://t.co/3ulBmkHU8M

— Hans Brun (@stellapolaris10) February 22, 2025