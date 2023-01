Heart of Chornobyl, δείτε το εντυπωσιακό νέο gameplay trailer

Τον περασμένο Ιούνιο η GSC Game Studio μας είχε υποσχεθεί πως θα δούμε νέο gameplay trailer για το πολυαναμενόμενο S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl μέσα στο 2023, αλλά κατάφεραν να το παραδώσουν στο κοινό λίγο πριν εκπνεύσει η φετινή χρονιά!

Με τίτλο Come to Me το νέο trailer μας δίνει μια πολύ καλή εικόνα από τα εντυπωσιακά γραφικά, στοιχεία από το gameplay στον τεράστιο ανοικτό κόσμο του, ενώ τονίζεται πως δεν υπάρχει κάποια γραμμική εξέλιξη της υπόθεσης, υπό την έννοια ότι ο κάθε gamer μπορεί να προχωρά όπως νομίζει την ιστορία.

Το αρχικό πλάνο ήταν να κυκλοφορήσει το S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl μέσα στον Δεκέμβριο, αλλά ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δυσκολέψει αφάνταστα τους developers και αναμενόμενα χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν την ανάπτυξη του. Όπως και να ‘χει, το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023 για Windows PC και Xbox Series X/S και μάλιστα θα είναι διαθέσιμο από την πρώτη ημέρα στην υπηρεσία Game Pass.

