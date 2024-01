H Xiaomi παρουσιάζει την ολοκαίνουργια σειρά Redmi Note 13

Η Xiaomi παρουσίασε τη νέα σειρά Redmi Note 13 κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Ρουμανία. Η νέα εντυπωσιακή σειρά περιλαμβάνει 5 συσκευές οι οποίες ανεβάζουν τον πήχη στην πολυαγαπημένη σειρά Redmi Note. Πρόκειται για τα Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G και Redmi Note 13.

Με σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα καμερών, το σχεδιασμό, την οθόνη και τον επεξεργαστή, η σειρά Redmi Note 13 συνεχίζει να κλείνει την ψαλίδα μεταξύ της mid-range και της flagship κατηγορίας smartphones, προσφέροντας υψηλότατου επιπέδου αντοχή, υπέροχη εμπειρία και καθηλωτική εικόνα – όλα σε εκπληκτική τιμή.





Κάθε λήψη γίνεται εικονική με το νέο σύστημα καμερών της σειράς Redmi Note 13

Σχεδιασμένο για να καλύπτει όλες τις ανάγκες στις φωτογραφικές λήψεις, η σειρά Redmi Note 13 διαθέτει ένα ευέλικτο και ανανεωμένο σύστημα καμερών. Τα pro μοντέλα, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G και Redmi Note 13 Pro διαθέτουν κάμερα 200ΜΡ με optical image stabilization (OIS) για λήψεις με ασυναγώνιστη ευκρίνεια, προσφέροντας μια εμπειρία που θα βρει κανείς σε συσκευές επιπέδου ναυαρχίδας.

Επιπλέον, χάρη στο 2x/4x lossless zoom, για εντυπωσιακές λήψεις από απόσταση, οι χρήστες μπορούν να εστιάσουν σε κάποιο άτομο μέσα στο πλήθος ή να έρθουν πιο κοντά στη δράση.

Τα προηγμένα αυτά συστήματα καμερών υποστηρίζονται από ένα μεγάλο αισθητήρα 1/1.4″ και βελτιωμένο σύστημα επεξεργασίας εικόνας, για άριστη ποιότητα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ο συνδυασμός του αισθητήρα με ένα πελώριο f/1.65 aperture και με Tetra 2 pixel (advanced pixel-binning technology) συμβάλλει στη λήψη καθαρών και φωτεινών εικόνων ακόμα και σε συνθήκες κακού φωτισμού, ενώ ο 7P φακός με Atomic Layer Deposition (ALD) μειώνει φαινόμενα flare και ghosting.

Ταυτόχρονα, τα base models της σειράς, Redmi Note 13 5G και Redmi Note 13, διαθέτουν κεντρική κάμερα στα 108ΜΡ με 3x lossless zoom, για εντυπωσιακές εικόνες γεμάτες λεπτομέρεια. Αμφότερες συσκευές διαθέτουν επίσης μια σειρά από filmCamera φίλτρα ώστε οι χρήστες να δώσουν ένα διαφορετικό τόνο στις δημιουργίες τους.

Με τριπλό σύστημα καμερών που αποτελείται από μια 200ΜΡ ή 108ΜΡ κεντρική κάμερα, μια ultra-wide στα 8ΜΡ και μια macro κάμερα στα 2ΜΡ, καθώς και μια selfie κάμερα στα 16ΜΡ, όλες οι συσκευές υποστηρίζονται από το Xiaomi Imaging Engine. Κάθε μια από τις συσκευές παρέχει υπολογιστική φωτογραφία επόμενης γενιάς και ισχυρή επεξεργασία εικόνας, αναδεικνύοντας τη σειρά Redmi Note 13 ως μια από τις καλύτερες επιλογές για υπέροχες λήψεις σε κάθε συνθήκη.





Υπέροχη ευκρίνεια, AMOLED οθόνη και μέχρι 120hz ρυθμός ανανέωσης

Η σειρά Redmi Note διαθέτει κομψό και φινετσάτο σχεδιασμό με υπέρ-λεπτά bezel για premium look και αίσθηση, καθώς και μια οθόνη υψηλής ποιότητας που ανεβάζει την εμπειρία θέασης του χρήστη.

Τα Redmi Note 13 Pro+ 5G και Redmi Note 13 Pro 5G προσφέρουν εμπειρία θέασης ”κρύσταλλο” χάρη στην 1.5K AMOLED οθόνη με 1800 nits φωτεινότητας. Αντίστοιχα, τα Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G και Redmi Note 13 διαθέτουν μια super-clear FHD+ AMOLED οθόνη.

Οι συσκευές της νέας σειράς Redmi Note 13 εξασφαλίζουν υπέροχο scrolling χωρίς κενά, καθώς όλες διαθέτουν 120Hz AdaptiveSync ρυθμό ανανέωσης εικόνας, καθιστώντας την εμπειρία θέασης ακόμα πιο καθαρή και ευχάριστη.

Για ακόμα μεγαλύτερη εγγύηση της ποιότητας, η σειρά Redmi Note 13 έχει πιστοποιηθεί με TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free και Circadian Friendly certifications, και διαθέτει πολλές λειτουργίες προστασίας των ματιών, όπως Reading mode. Επίσης, περιλαμβάνει για πρώτη φορά στη σειρά έναν αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος κάτω από την οθόνη.





Εξαιρετική αντοχή για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο

Με αναβαθμίσεις στη μηχανική και το σχεδιασμό η σειρά Redmi Note 13 προσφέρει ανθεκτικότητα και στιβαρότητα για πρόσθετη σιγουριά σε δύσκολες συνθήκες. Αυτές ξεκινούν από την οθόνη, με τα Redmi Note 13 Pro+ 5G και Redmi Note 13 Pro 5G να έχουν -για πρώτη φορά στη σειρά- Corning Gorilla Glass Victus , παρέχοντας προστασία από γρατζουνιές και πτώσεις. Η οθόνη έχει επίσης βελτιστοποιηθεί περαιτέρω σε όλη τη σειρά, ώστε να διασφαλίζεται η απόκριση και η ακρίβεια αφής, ακόμη και στη βροχή.

Με πιστοποίηση IP68 για το νερό και τη σκόνη, το Redmi Note 13 Pro+ 5G εξασφαλίζει τη θέση του ως το «αστέρι» της σειράς, με τα άλλα μοντέλα να λαμβάνουν πιστοποίηση IP54.

Προηγμένοι επεξεργαστές τροφοδοτούν κάθε στιγμή

Η υψηλών επιδόσεων σειρά Redmi Note 13 διαθέτει μερικούς από τους πιο ισχυρούς επεξεργαστές της αγοράς, μαζί με μεγάλου μεγέθους μπαταρίες, ώστε οι χρήστες να μπορούν να απολαμβάνουν τη χρήση των συσκευών τους όλη μέρα. Κάθε μοντέλο της σειράς κυκλοφορεί με φορτιστή εντός της συσκευασίας για μεγαλύτερη ευκολία.

Με στόχο τις εκπληκτικές επιδόσεις, για πρώτη φορά σε Redmi Note συσκευή, χρησιμοποιείται ένας επεξεργαστής 4nm. Το Redmi Note 13 Pro+ 5G κυκλοφορεί με τον MediaTek Dimensity 7200-Ultra, μεγάλη μπαταρία 5,000mAh για αντοχή όλη μέρα, αλλά και σύστημα HyperCharge στα 120W, ώστε η συσκευή να επανέρχεται στο 100% μέσα σε μόλις 19 λεπτά.

Το Redmi Note 13 Pro 5G διαθέτει τη μεγαλύτερη μπαταρία της σειράς στα 5,100mAh και τροφοδοτείται από την Snapdragon 7s Gen 2 Mobile Platform, ενώ το Redmi Note 13 Pro κυκλοφορεί με τον επεξεργαστή MediaTek Helio G99-Ultra και μια μπαταρία στα 5,000mAh. Και οι δύο συσκευές έχουν δυνατότητα φόρτισης στα 67W, που αντιστοιχεί σε πλήρη φόρτιση σε μόλις 45 λεπτά.





Με βελτιώσεις σε κάθε τομέα, η σειρά Redmi Note 13 ανεβάζει την ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά Redmi Note σε νέα ύψη ώστε οι χρήστες smartphone σε όλο το κόσμο να απολαμβάνουν λειτουργίες και επιδόσεις που θα έβρισκαν μόνο σε smartphone-ναυαρχίδες, πάντα σε λογικές τιμές.

Με αφορμή την άφιξη της νέας σειράς Redmi Note 13 στις διεθνείς αγορές, η Xiaomi συνεργάζεται με το “Red Bull Can You Make It?” ως παγκόσμιος συνέταιρος, ανανεώνοντας και την συνεργασία της με τη Red Bull και τοποθετεί την αγαπημένη σειρά Redmi Note στο επίκεντρο της καμπάνιας.

Η σειρά Redmi Note 13 αποτελεί το βασικό εργαλείο μέσα από το οποίο φοιτητές από 61 χώρες του κόσμου συμμετέχουν σε μια μοναδική περιπέτεια, κατά μήκος της Ευρώπης, όπου θα ολοκληρώσουν challenges, θα δημιουργήσουν υλικό και θα μοιραστούν εμπειρίες.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το Red Bull Can You Make It? εναρμονίζεται πλήρως με το πνεύμα καινοτομίας και τον ενθουσιασμό που φέρνει η Xiaomi με τη νέα σειρά προϊόντων. Επισκεφτείτε το www.redbullcanyoumakeit.com για περισσότερες πληροφορίες και μείνετε συντονισμένοι στα social media της Xiaomi για τις εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση της νέας σειράς παρουσιάστηκαν επίσης τρεις νέες προσθήκες στα πολυαγαπημένα wearables της Xiaomi. Πρόκειται για τα Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 Pro και Redmi Buds 5.





Το ευέλικτο Redmi Watch 4 σου δίνει πολλούς λόγους για να το αγαπήσεις

Το νέο Redmi Watch 4 διαθέτει μια υπέροχη τετράγωνη AMOLED στις 1.97″ για ιδιαίτερα απολαυστική εμπειρία smartwatch. Η νέα αυτή έκδοση έχει το μεγαλύτερο form factor σε Redmi smartwatch, για καλύτερη εμπειρία θέασης με μόλις μια ματιά. Ο σχεδιασμός της συσκευής βασίζεται σε κράμα αλουμινίου και είναι το πρώτο Redmi smartwatch που διαθέτει ένα εύχρηστο, ατσάλινο crown. Με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη ευκολία το Redmi Watch 4 διαθέτει ένα νέο μηχανισμό quick release για όσους θέλουν να αλλάξουν λουράκι.

Το Redmi Watch 4 διαθέτει έναν ενισχυμένο αισθητήρα 4-channel PPG για καλύτερη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού, καθώς και της οξυγόνωσης του αίματος. Οι χρήστες έχουν στη διάθεση τους πάνω από 150 λειτουργίες άσκησης, μεταξύ αυτών και 6 που αναγνωρίζονται αυτόματα. Μεταξύ των πιο “προχωρημένων” λειτουργιών είναι η δυνατότητα κλήσεων μέσω Bluetooth που επιτρέπει στους χρήστες να απαντήσουν σε κλήσεις με μια κίνηση. Η συσκευή είναι διαθέσιμη σε Silver Grey ή Obsidian Black με αντίστοιχα λουράκια ενώ υπάρχει επιλογή για Pastel Purple, Dark Cyan ή Mint Green στα λουράκια.





Προηγμένο ANC με φυσικό ήχο χάρη στα Redmi Buds 5 Pro

Τα Redmi Buds 5 Pro προσφέρουν εκπληκτική εμπειρία ήχου χάρη στο καθηλωτικό ήχο και τις νέες λειτουργίες που διαθέτουν. Τα ακουστικά υποστηρίζουν LDAC, το νέο Bluetooth codec για ασύρματα ακουστικά. Με έως και 52dB active noise cancellation (ANC), τα Redmi Buds 5 Pro διαθέτουν τρεις επιλογές λειτουργίας ΑΝC, ένα AI adaptive mode, και τρία επιπλέον transparency modes ώστε οι χρήστες να μπορούν να τα εναλλάσσουν για καλύτερη εμπειρία ανάλογα τις συνθήκες. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, 5 διαφορετικά προφίλ EQ. Τα Redmi Buds 5 Pro μπορούν να προσφέρουν μέχρι και 10 ώρες συνεχόμενης ακρόασης ή μέχρι 38 ώρες συνεχόμενης χρήσης εάν χρησιμοποιούνται με τη θήκη, Τα Redmi Buds 5 Pro κυκλοφορούν σε Midnight Black, Moonlight White και Aurora Purple.





Βελτιωμένη εμπειρία ήχου με τα Redmi Buds 5

Σχεδιασμένα για να παρέχουν μια προηγμένη εμπειρία ήχου τα Redmi Buds 5 διαθέτουν λειτουργία ANC μέχρι και 46dB, με τρεις λειτουργίες κάλυψης θορύβου. Επιπλέον, διαθέτουν τρία transparency modes ώστε οι χρήστες να μπορούν να ακούσουν περισσότερα από αυτό που θέλουν και λιγότερα από ό,τι είναι περιττό. Τα Redmi Buds 5 υποστηρίζουν μέχρι και 10 ώρες συνεχόμενης ακρόασης και μέχρι 40 ώρες χρήσης εάν χρησιμοποιούνται με τη θήκη. Τα ακουστικά κυκλοφορούν σε τρία χρώματα: Black, White και Sky Blue.

Η σειρά Redmi Buds 5 υποστηρίζεται από την εφαρμογή Xiaomi Earbuds που είναι συμβατή με σειρά από άλλες μάρκες smartphone. Μέσα από την εφαρμογή οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν περισσότερες λειτουργίες, όπως προσωποποιημένο noise cancellation, EQ tuning, και άλλα.

Ισχύει ειδική προσφορά early bird από τις 25/01 μέχρι και τις 04/02 όπου με κάθε αγορά Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G ή Redmi Note 13 Pro, οι Xiaomi fans θα πάρουν δώρο και τα Redmi Buds 5 Pro. Όσοι επιλέξουν τα Redmi Note 13 5G ή Redmi Note 13 θα πάρουν δώρο τα Redmi Buds 5.

Για όλες τις αγορές ισχύει εγγύηση οθόνης διάρκειας 6 μηνών, ενώ όλοι οι Xiaomi fans θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία YouTube Premium για 2 μήνες.

Η σειρά Redmi Buds 5 θα είναι διαθέσιμη από τις 25 Ιανουαρίου. Tα Redmi Buds 5 Pro θα είναι διαθέσιμα σε χρώμα Purple, White και Black στη τιμή των 89.9 ευρώ, ενώ τα Redmi Buds 5 σε Blue, White και Black στη τιμή των 49,9 ευρώ.

Το Redmi Watch 4 θα είναι διαθέσιμο από τις 8 Φεβρουαρίου σε χρώμα Blue, White και Black, στη τιμή των 129 ευρώ.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.