Google Maps με dark mode και στο iOS

Από τον περασμένο Αύγουστο η Google είχε προαναγγείλει πως θα φέρει σύντομα το dark mode στην υπηρεσία Google Maps και για τις συσκευές iOS, αλλά χρειάστηκε να φτάσουμε στο Νοέμβριο για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους χρήστες.

Η ενεργοποίηση του dark mode για το Google Maps στο iOS γίνεται πολύ εύκολα μέσα από την εφαρμογή. Η διαδικασία ξεκινά πατώντας στο εικονίδιο του προφίλ σας στην επάνω δεξιά γωνία, από εκεί “Settings” και εκεί θα βρείτε την ενότητα Dark Mode με τις επιλογές Off, On και Same as device setting (αυτόματη ενεργοποίηση εάν η συσκευή είναι καθολικά γυρισμένη σε dark mode).

Η αντίστοιχη διαδικασία για τις συσκευές Android είναι να πατήσετε στην εικόνα προφίλ, στη συνέχεια “Settings” και μετά στην ενότητα Theme θα δείτε τις ίδιες ακριβώς επιλογές.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας. Αν προτιμάτε το Twitter, θα μας βρείτε στο προφίλ @techgeargr