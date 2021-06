Get Back, ετοιμάζεται 6ωρο ντοκιμαντέρ από τον Peter Jackson

Το παγκοσμίου φήμης συγκρότημα The Beatles αποκτά τη δική του σειρά ντοκιμαντέρ που θα ονομάζεται The Beatles: Get Back και θα περιλαμβάνει τρία επεισόδια από δύο ώρες.

Ο Peter Jackson που ανέλαβε τη σκηνοθεσία ασχολήθηκε περίπου τρία χρόνια για να επεξεργαστεί 60 ώρες γυρισμάτων τα οποία χρονολογούνται από τον Ιανουάριο του 1969 και περισσότερες από 150 ώρες μουσικής.

Στο ντοκιμαντέρ οι λάτρεις του πολυαγαπημένου συγκροτήματος θα απολαύσουν τους John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr να προετοιμάζονται – σχεδόν δύο χρόνια – για το πρώτο live show τους και να προβάρουν 14 νέα τραγούδια.

Παράλληλα, θα συμπεριλαμβάνεται επίσης η δημοφιλής συναυλία των The Beatles στην ταράτσα του Savile Row στο Λονδίνο, η οποία κατέληξε να είναι η τελευταία δημόσια εμφάνιση του συγκροτήματος.

O Peter Jackson – γνωστός από τη σκηνοθεσία του στην τριλογία Lord of the Rings – ανέφερε ότι:

Είμαι πολύ ευγνώμων στους Beatles, την Apple Corps και τη Disney που μου επέτρεψαν να παρουσιάσω αυτήν την ιστορία. Το ντοκιμαντέρ θα είναι είναι ωμό, ειλικρινές και ανθρώπινο.

Το The Beatles: Get Back θα προβληθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις 25 Νοεμβρίου 2021, με το δεύτερο επεισόδιο να ακολουθεί στις 26 του ίδιου μήνα και το τελευταίο στις 27 Νοεμβρίου, φυσικά στο Disney+.

