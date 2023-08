Europa Universalis IV και Orwell διαθέσιμα δωρεάν στο Epic Games Store

Δύο τα δωρεάν games της εβδομάδας από το κατάστημα Epic Games Store, το οποίο επέλεξε να μοιράσει τα εξαιρετικά Europa Universalis IV και Orwell: Keeping an Eye on You μέχρι και την επόμενη Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023, δηλαδή ό,τι πρέπει για να περάσετε ευχάριστα τα χαλαρά καλοκαιρινά βράδια των διακοπών.

Το Εuropa Universalis IV είναι ένα turn-based παιχνίδι στρατηγικής από την Paradox Interactive που ξεκινά λίγο πριν την Αναγέννηση με τον χάρτη της Ευρώπης πιστό στην τότε διαμόρφωση του. Επιλέγεις ανάμεσα σε πληθώρα πολιτισμών και προσπαθείς να χτίσεις την αυτοκρατορία σου αντιμετωπίζοντας όλους τους κινδύνους, τα φυσικά φαινόμενα και τις ιστορικές εξελίξεις της περιόδου (π.χ. Επαναστάσεις, Θρησκευτικά Κινήματα, Εξερευνήσεις, Ανακαλύψεις κλπ.).

Το Orwell: Keeping an Eye on You της Osmotic Studios είναι ένα μυστηριώδες adventure game όπου χακάρεις τις ψηφιακές ζωές των πολιτών για λογαριασμό της κυβέρνησης προκειμένου να ανακαλύψεις τον τρομοκράτη που απειλεί με επίθεση την όλη. Ψάχνεις σε ιστοσελίδες, σαρώνεις τις αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, διαβάζεις άρθρα και blogs, παρακολουθείς συνομιλίες στα chat, χακάρει υπολογιστές, ιατρικά αρχεία κλπ. με σκοπό να κάνεις τις συνδέσεις που θα σε οδηγήσουν στην λύση.

Europa Universalis IV – [Epic Games Store Link]

Orwell: Keeping an Eye on You – [Epic Games Store Link]

