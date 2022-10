Ετοιμάζεται τηλεοπτική σειρά με ενεργή συμμετοχή του Martin Scorcese

Η ταινία Συμμορίες της Νέας Υόρκης (The Gangs of New York) του 2002 θεωρείται μία από τις κορυφαίες στην τεράστια καριέρα του Martin Scorcese, με πρωταγωνιστές τους Daniel Day Lewis και Leonardo DiCaprio, αλλά ο διάσημος σκηνοθέτης επιθυμούσε ανέκαθεν να εμβαθύνει περισσότερο στον κόσμο που εμπνεύστηκε ο Herbert Asbury στο βιβλίο The Gangs of New York: An Informal History of the Underworld (1927).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Deadlind, βρίσκεται στα σκαριά μια τηλεοπτική σειρά Gangs of New York με επικεφαλής σεναριογράφο τον Brett Leonard και τον Martin Scorcese στο τιμόνι της σκηνοθεσίας για τουλάχιστον τα δύο πρώτα επεισόδια της. Ο σεναριογράφος έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του κυρίως σε θεατρικά έργα, αλλά και στην τηλεοπτική σειρά Taboo του Tom Hardy.

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα το cast και η υπόθεση της σειράς, αλλά αξίζει να σημειωθεί πως το 2013 είχε ανακοινωθεί και πάλι η πρόθεση για δημιουργία σειράς και τότε ο Scorcese είχε δηλώσει πως ήθελε να εξερευνήσει άλλες οργανωμένες συμμορίες στο Σικάγο και τη Νέα Ορλεάνη. Εξάλλου, ο Martin Scorcese είχε σκηνοθετήσει το πρώτο επεισόδιο της εξαιρετικής σειράς Boardwalk Empire που ασχολήθηκε με την εποχή της ποτοαπαγόρευσης στην Atlantic City στις αρχές του 20ου αιώνα.

[via]

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!