Έρχεται στο Disney+ στις 10 Αυγούστου 2022

Η Marvel Studios ανακοίνωσε την ημερομηνία πρεμιέρας της animated τηλεοπτικής σειράς I Am Groot για την πλατφόρμα Disney+, αλλά δυστυχώς δεν μας έδωσε τίποτα περισσότερο από το επίσημο poster και μια μικρή περιγραφή για την υπόθεση.

Το I Am Groot θα επικεντρωθεί γύρω από τον Baby Groot και τις ένδοξες ημέρες του καθώς μεγαλώνει και μπλέκει σε διάφορες περιπέτειες στο Διάστημα. Ο Vin Diesel θα χαρίσει και πάλι την φωνή του στον αγαπημένο χαρακτήρα των The Guardians of the Galaxy, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό αν θα δούμε την υπόλοιπη παρέα. Η λογική λέει ότι θα είναι μια αρκετά πιο χαλαρή σειρά που θα απευθύνεται στο παιδικό κοινό, όπως για παράδειγμα το Ice Age Scrat Tales.

Όπως και να ‘χει, το I Am Groot αναμένεται στο Disney+ στις 10 Αυγούστου 2022.

