Έρχεται σε PlayStation και Xbox το Δεκέμβριο

Έφτασε η ώρα να μάθουμε και την ημερομηνία κυκλοφορίας του δημοφιλέστατου Among Us για τις παιχνιδοκονσολες. Οι Dual Wield Studio και Innersloth ανακοίνωσαν ότι το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο από τις 14 Δεκεμβρίου 2021 για τα PS5, Xbox One, Xbox Series X/S και PS4.

Το Among Us είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2018 και γνώρισε τεράστια επιτυχία την περίοδο την πανδημίας,. Αυτή η επιτυχία ήταν που οδήγησε τους δημιουργούς στην εξέλιξη του τίτλου και όχι στην ανάπτυξη ενός νέου. Αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο για συσκευές Android, iOS, Nintendo Switch και Windows PC.

Εκτός από την ανακοίνωση του λανσαρίσματος για παιχνιδοκονσολες, έγιναν γνωστές οι φυσικές εκδόσεις του παιχνιδιού που περιλαμβάνουν και ορισμένα εξτραδάκια, όπως downloadable wallpapers, stickers, poster και όλα τα DLCs. Η πιο βασική από αυτές (Crewmate) θα είναι διαθέσιμη από τις 16 Δεκεμβρίου 2021 σε τιμή €29.99, ενώ οι πιο ενισχυμένες (Imposter και Ejected) θα κυκλοφορήσουν την Άνοιξη.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed/ στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας. Αν προτιμάτε το Twitter, θα μας βρείτε στο προφίλ @techgeargr.

[Innersloth]