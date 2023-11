Επιστρέφει ως anime τηλεοπτική σειρά στο Netflix

Η εκδήλωση Geeked Week της Netflix μας έδωσε αρκετές νέες πληροφορίες για τις μελλοντικές παραγωγές της εταιρείας, η οποία παραδέχτηκε πως στο παρελθόν έδινε μεγαλύτερη βαρύτητα στην ποσότητα παρά στην ποιότητα, αλλά πλέον έχει αλλάξει πολιτική και σκοπεύει να μειώσει στο μισό τουλάχιστον τις παραγωγές ταινιών.

Εκεί που δεν σκοπεύει να βάλει φρένο είναι στις anime παραγωγές, καθώς ανακοίνωσε επίσημα ότι προχωρά κανονικά η συνεργασία της με τη Skydance για την anime σειρά Terminator, η οποία θα προσεγγίσει την υπόθεση με έναν αντισυμβατικό τρόπο σε σύγκριση με όσα είδαμε στις ταινίες.

Το animation ανατέθηκε στην Production I.G., γνωστή για τα Ghost in the Shell, Star Wars Visions, Haikyu!! και Psycho-Pass, ενώ επικεφαλής του project τέθηκε ο Mattson Tomlin, ο οποίος έχει συμμετέχει στην συγγραφή του σεναρίου για The Batman του Matt Reeves (και το sequel). Τα 8 επεισόδια θα σκηνοθετήσει ο Masashi Kudo, γνωστός κυρίως για το Bleach.

Η επίσημη περιγραφή αναφέρει τα εξής:

2022: Ένας μελλοντικός πόλεμος μεταξύ των ελάχιστων ανθρώπων επιζώντων και της ατελείωτης στρατιάς των μηχανών μαίνεται εδώ και δεκαετίες. 1997: Η AI γνωστή ως Skynet απέκτησε συνείδηση και ξεκίνησε τον πόλεμο ενάντια στην ανθρωπότητα. Κάπου μεταξύ αυτού του μέλλοντος και του παρελθόντος, μια στρατιώτης αποστέλλεται πίσω στον χρόνο για να αλλάξει την μοίρα της ανθρωπότητας.

Καταφθάνει πίσω στο 1997 για να προστατεύσει έναν επιστήμονα που ονομάζεται Malcolm Lee, ο οποίος εργάζεται επάνω σε ένα νέο σύστημα AI που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το Skynet. Καθώς ο Malcolm ακροβατεί μεταξύ των ηθικών διλημμάτων που αφορούν την δημιουργία του, βρίσκεται κυνηγημένος από έναν ανελέητο δολοφόνο που ήρθε από το μέλλον και αλλάζει για πάντα την μοίρα των τριών παιδιών του.

Δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία πρεμιέρας του Terminator: The Anime Series, αλλά θα το δούμε μέσα στο 2024.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!