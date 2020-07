Επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία: Τρέχουσες προκλήσεις και προοπτικές

Η κλιμάκωση της πανδημίας COVID-19 οδήγησε στην επιβολή αυστηρών μέτρων περιορισμού από τα μέσα Μαρτίου 2020 σε μεγάλο αριθμό χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Αυτοί οι περιορισμοί επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές συνθήκες, οδηγώντας τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την παγκόσμια οικονομία σε μια συγχρονισμένη ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία αναμένεται να βαθύνει στο δεύτερο τρίμηνο.

Η ανακοίνωση από την ελληνική κυβέρνηση μέτρων στήριξης συνολικής αξίας 15 δισ. ευρώ συνέβαλαν σημαντικά στη μείωση της αβεβαιότητας. Ο ρυθμός εξομάλυνσης των συνθηκών εγχώριας ζήτησης και των καταναλωτικών συνηθειών, μαζί με τη μορφή προσαρμογής της αγοράς εργασίας και σχετικών εταιρικών αποφάσεων για νέες προσλήψεις και επενδύσεις, θα καθορίσει το σχήμα της ανάκαμψης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου υποτροπή στην πανδημία μέσα στο 2020. Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2020 και το 2021 εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, με την αβεβαιότητα να παραμένει υψηλή. Ο ρυθμός εξομάλυνσης των εγχώριων δαπανών, η ανταπόκριση του επιχειρηματικού τομέα στις νέες συνθήκες και η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής για την υποστήριξη όσων είναι αντιμέτωποι με μια πιο μόνιμη πληγή από την κρίση καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη, θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό της διαδρομής για την ανάκαμψη.

Ποιες είναι οι δημοσιονομικές προκλήσεις και οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία υπό τις νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία; Οι απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα στην ψηφιακή εκδήλωση με θέμα: «Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας μετά την πανδημία: Τρέχουσες δημοσιονομικές προκλήσεις και προοπτικές», που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι: Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Αντωνόπουλος Director, Tax-Customs & Incentives, Mytilineos Holdings, Ιωάννης Αθανασιάδης Manager Fiscal Affairs, Papastratos, Βαγγέλης Μόρφης Διευθυντής Marketing & Operations για τη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Ολύμπιος Παπαδημητρίου President, SFEE και Πάρης Βάρφης, Managing Partner, Finance, Grivalia.

Την εκδήλωση συντονίζει o Ευστάθιος Μπακάλης, Head of Tax Controversy and Tax Litigation, KBVL Law Firm, Member of Deloitte Legal Network.

