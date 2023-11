Εντυπωσιακό demo με Unreal Engine 5 και…Studio Ghibli

Κατά καιρούς έχουμε δει διάφορα demos της πανίσχυρης Unreal Engine 5, αλλά αυτή η δουλειά του RwanLink είναι από τις πλέον εντυπωσιακές. Ο YouTuber επαναδημιούργησε την Castle Town του The Legend of Zelda: Ocarina of Time εμπνευσμένος από τις ταινίες του φημισμένου Studio Ghibli, με αφορμή την 25η επέτειο από την κυκλοφορία του παιχνιδιού.

Πέρα από το περιβάλλον, ο RwanLink ασχολήθηκε με την δημιουργία πολλών χαρακτήρων, αλλά και με το gameplay, και μάλιστα παραδέχεται πως ξόδεψε περισσότερες από 600 ώρες για να ολοκληρώσει το project του. Στην εισαγωγή θα δείτε ένα πανέμορφο cinematic στο στυλ του Studio Ghibli και στη συνέχεια gameplay μέσα στην Castle Town που δανείζεται στοιχεία από τα Wind Waker, Tears of the Kingdom και Breath of the Wild.

Ο δημιουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία των χαρακτήρων, μιας και βλέπουμε Gorons, Hylians, Gerudo, ακόμη και τον Ganondorf, αλλά και δεκάδες NPCs σε αριθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτόν που έχουμε συνηθίσει στα παιχνίδια Zelda.

Απολαύστε!

