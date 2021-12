Ένα εντυπωσιακό tech demo για την Unreal Engine 5 και νέο trailer για την επερχόμενη ταινία

Η Epic Games ζωγραφίζει για ακόμα μία φορά στην προσπάθεια της να δείξει τις δυνατότητες της Unreal Engine 5. Αυτή τη φορά η εταιρεία δημιούργησε μια εντυπωσιακή διαδραστική εμπειρία επάνω στη νέα gaming engine της, η οποία ονομάζεται The Matrix Awakens και είναι θα διαθέσιμη ως tech demo σε PS5 και Xbox Series X/S από τις 9 Δεκεμβρίου 2021.

Η ανάπτυξη του The Matrix Awakens έγινε σε συνεργασία με τη Lana Wachowski (εκ των δημιουργών των ταινιών) και η περιγραφή υπόσχεται μια τρελή βόλτα στο σύμπαν του The Matrix με παρέα τους πρωταγωνιστές Keanu Reeves και Carrie-Anne Moss. Το tech demo έρχεται επάνω στην ώρα για την πρεμιέρα του The Matrix: Resurrections που είναι προγραμματισμένη για τις 22 Δεκεμβρίου 2021, και μάλιστα για την 4η ταινία έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγη ώρα ένα νέο trailer που μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας. Αν προτιμάτε το Twitter, θα μας βρείτε στο προφίλ @techgeargr.