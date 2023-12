Ένα ακόμη σπουδαίο game δωρεάν στο Epic Games Store

Ώρα για την βόλτα μας στο κατάστημα Epic Games Store προκειμένου να τσιμπήσουμε το νέο δωρεάν game της αντίστροφης μέτρησης για το κλείσιμο της χρονιάς, αλλά όσοι παρακολουθείτε τακτικά όλα αυτά τα χρόνια τις καθιερωμένες ενέργειες του καταστήματος, πιθανότατα θα έχετε ήδη στην βιβλιοθήκη σας το σημερινό δώρο.

Πρόκειται για το Fallout 3: Game of the Year Edition, το οποίο είχε μοιραστεί δωρεάν και πέρυσι τον Οκτώβριο. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε το 2008 ως το πρώτο πλήρως τρισδιάστατο game της σειράς με real-time μάχες στην post-apocalyptic Washington, D.C. Οι gamers αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός επιζώντα του Vault 101, ο οποίος τριγυρνά στην ερημωμένη πόλη αναζητώντας τον πατέρα του. Στην GOTY Edition συμπεριλαμβάνονται και τα 5 DLCs (Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point. Lookout και Mothership Zeta).

Το Fallout 3: Game of the Year Edition θα είναι διαθέσιμο δωρεάν έως αύριο 24 Δεκεμβρίου 2023 στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Fallout 3: Game of the Year Edition – [Epic Games Store Link]