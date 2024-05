Έκανε λάθος ο Einstein; Παρατηρήθηκε κοσμική δυσλειτουργία στο Σύμπαν

Οι επιστήμονες προβληματίζονται με τη διαστολή του Σύμπαντος από τότε που ανακαλύφθηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα, ιδίως με την εφαρμογή θεμελιωδών θεωριών όπως η Θεωρία της Σχετικότητας του Einstein σε κοσμική κλίμακα.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Cosmology and Astroparticle Physics από μια ομάδα ερευνητών του University of Waterloo και του University of British Columbia στον Καναδά περιγράφει λεπτομερώς μια νέα προσέγγιση για την εφαρμογή της Θεωρίας της Βαρύτητας στην μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα. Η ομάδα υποστηρίζει ότι η θεωρία του Einstein δεν είναι αρκετή για να εξηγήσει την επιταχυνόμενη διαστολή του Σύμπαντος, καθώς εφαρμόζοντας τις παραδοσιακές θεωρίες της βαρύτητας σε κοσμική κλίμακα (αστρονομικά μεγέθη όπως σμήνη γαλαξιών και πέρα από αυτά) η θεωρία παρουσιάζει ασυνέπειες.

Η ομάδα ονόμασε αυτές τις ασυνέπειες με τη βαρύτητα ως “κοσμική δυσλειτουργία” και αποφάσισε να προβεί σε ορισμένες αλλαγές στη θεωρία του Einstein για να την προσαρμόσει. Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και απόφοιτος μαθηματικής φυσικής του Waterloo, Robin Wen, εξήγησε ότι σε κοσμική κλίμακα η βαρύτητα γίνεται “περίπου 1% πιο αδύναμη” και ότι το πρόσφατα επινοηθέν μοντέλο που επιδιορθώνει αυτή την κοσμική δυσλειτουργία μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση του κοσμικού γρίφου του χωροχρόνου και της σχέσης του σε διάφορες κλίμακες.

“Είναι σχεδόν σαν η ίδια η βαρύτητα να σταματά να ταιριάζει απόλυτα με τη θεωρία του Einstein. Ονομάζουμε αυτή την ασυνέπεια “κοσμική δυσλειτουργία”: η βαρύτητα αποδυναμώνεται κατά περίπου 1% όταν έχουμε να κάνουμε με αποστάσεις δισεκατομμυρίων ετών φωτός“, δήλωσε ο Wen. “Σκεφτείτε το σαν μια υποσημείωση στη θεωρία του Αϊνστάιν. Μόλις φτάσετε σε κοσμική κλίμακα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις“.

“Πριν από σχεδόν έναν αιώνα, οι αστρονόμοι ανακάλυψαν ότι το Σύμπαν μας διαστέλλεται“, εξήγησε ο συν-συγγραφέας και καθηγητής αστροφυσικής του Πανεπιστημίου του Waterloo, Niayesh Afshordi. “Όσο πιο μακριά βρίσκονται οι γαλαξίες, τόσο πιο γρήγορα κινούνται, σε σημείο που φαίνεται να κινούνται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, το μέγιστο που επιτρέπει η θεωρία του Einstein. Το εύρημά μας υποδηλώνει ότι, σε αυτές ακριβώς τις κλίμακες, η θεωρία του Einstein μπορεί επίσης να είναι ανεπαρκής“.

