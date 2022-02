Δύσκολα θα δούμε νέο Call of Duty το 2023

Η παράδοση που θέλει την Activision να κυκλοφορεί ένα νέο επεισόδιο Call of Duty κάθε χρόνο ακούγεται ότι θα σπάσει το 2023, όπως αναφέρει (ανεπιβεβαίωτη για την ώρα) πηγή του δικτύου Bloomberg, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα δούμε κάτι καινούργιο στον κόσμο του CoD την επόμενη χρονιά.

Η αναφορά επικαλείται πηγές εκ των έσω που δίνουν το κλίμα που επικρατεί στα υψηλά κλιμάκια της Activision και συγκεκριμένα αναφέρει πως κάποια στελέχη βιάζονται πολύ να λανσάρουν νέα παιχνίδια, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να μην εκπληρώνει τις προσδοκίες της εταιρείας. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά πιθανό πως το επόμενο Call of Duty που ετοιμάζει η Treyarch θα μεταφερθεί για το 2024.

Η σειρά Call of Duty ανανεώνεται κάθε χρόνο από το 2005 μέχρι και φέτος που περιμένουμε το sequel του Call of Duty Modern Warfare. To 2023, όμως, είναι αρκετά πιθανό ότι θα δούμε μόνο ένα νέο δωρεάν online CoD και η τοποθέτηση εκπροσώπου Τύπου της Activision ενισχύει ιδιαίτερα αυτήν την πληροφορία:

Έχουμε στα σκαριά εντυπωσιακές νέες premium και δωρεάν εμπειρίες Call of Duty για φέτος, για την επόμενη χρονιά και ακόμη παραπέρα. Θα μοιραστούμε μαζί σας περισσότερες λεπτομέρειες την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αλλάζει το μοτίβο κυκλοφορίας νέων Call of Duty λόγω της εξαγοράς της Activision από τη Microsoft, αλλά ακόμα και αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το κοινό έχει μάλλον κουραστεί από τα συνεχόμενα sequels. Στην τελική, ας κάνουν ένα διάλειμμα για να δούμε κάτι διαφορετικό.

[via]