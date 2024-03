Διπλό δώρο από το Epic Games Store για όλους!

Είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για την καθιερωμένη βόλτα μας στο Epic Games Store προκειμένου να τσιμπήσουμε τα δωρεάν παιχνίδια που συνεχίζουν την παράδοση του καταστήματος. Την θέση των Deus Ex – Mankind Divided και The Bridge της προηγούμενης εβδομάδας παίρνουν τα Call of the Wild: The Angler και Invincible Presents: Atom Eve.

Το Call of the Wild: The Angler είναι ένας open-world game ψαρέματος που στοχεύει να προσφέρει ένα χαλαρωτικό gameplay, αφήνοντας τους παίκτες να εξερευνήσουν την ύπαιθρο και να βρουν ήσυχα σημεία για να πιάσουν τα αλιεύματά τους. Με δυνατότητα παιχνιδιού τόσο σε single-player όσο και σε co-op multiplayer!

Παράλληλα, το Invincible Presents: Atom Eve είναι ένα RPG visual novel mashup που διαδραματίζεται στον κόσμο της δημοφιλούς ομώνυμης σειράς animation. Ο τίτλος ακολουθεί την υπερηρωίδα Atom Eve σε μια διακλαδισμένη αφήγηση, με το turn-based σύστημα μάχης να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τους κακούς.

Το Call of the Wild: The Angler και το Invincible Presents: Atom Eve είναι δωρεάν για να τα αποκτήσετε στο Epic Games Store μέχρι τις 28 Μαρτίου, γεγονός που σας δίνει επτά ημέρες για να τα προσθέσετε μόνιμα στις βιβλιοθήκες σας.

Call of the Wild: The Angler – [Epic Games Store Link]

Invincible Presents: Atom Eve – [Epic Games Store Link]