Διαθέσιμη η νέα συλλογή για Nintendo Switch και PlayStation

Το περασμένο καλοκαίρι ασχοληθήκαμε με το Wonder Boy Collection της ININ Games, η οποία προχώρησε σε ανακαίνιση των κλασικών παιχνιδιών της αγαπημένης σειράς σε συνεργασία με τις Strictly Limited Games και Bliss Brain για να μας δώσει μια ενδιαφέρουσα συλλογή που ποντάρει στη νοσταλγία των παλιών gamers.

Τώρα, η εταιρεία επιστρέφει με το λανσάρισμα του….Anniversary Wonder Boy Collection για Nintendo Switch, PS4 και PS5, η οποία είναι ακόμα πιο ενισχυμένη καθώς περιλαμβάνει 6 παιχνίδια Wonder Boy σε 21 εκδόσεις τους από τα Arcade μηχανήματα, SEGA Master System, SEGA Game Gear και SEGA Mega Drive για όσους θέλουν να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στην θρυλική σειρά παιχνιδιών!

Τα games της συλλογής είναι τα Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy III: Monster Lair, Monster World II, Monster World III και Monster World IV, όλα με ποιοτικές προσθήκες για τον σύγχρονο gamer. Σε αυτές ξεχωρίζει η δυνατότητα save σε οποιοδήποτε σημείο, η λειτουργία rewind για να επανορθώσεις αν δεν πάει καλά π.χ. κάποιο άλμα, αλλά και το map mode που σου αποκαλύπτει την τοποθεσία των κρυμμένων αντικειμένων!

Έχοντας την εμπειρία με το περυσινό Wonder Boy Collection μπορούμε να εγγυηθούμε για την πραγματικά εξαιρετική δουλειά της ININ Games και την τρομερή βοήθεια που σου δίνουν οι quality of life προσθήκες, αλλά τονίζουμε και πάλι ότι ειδικά το Wonder Boy in Monster Land ΘΑ ΣΑΣ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ.

Θα βρείτε το Anniversary Wonder Boy Collection στο Nintendo eShop και το PlayStation Store σε ψηφιακή μορφή. Όσοι ενδιαφέρεστε για τη συλλεκτική φυσική έκδοση, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Strictly Limited Games.

