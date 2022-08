Διαγραφή μηνυμάτων μετά από 48+ ώρες

Η ομάδα ανάπτυξης του WhatsApp ανακοίνωσε επίσημα ότι από σήμερα έχουμε στην διάθεση μας κάτι περισσότερο από 48 ώρες για να διαγράψουμε μηνύματα που έχουν αποσταλεί στις επαφές μας. Μέχρι πρότινος το όριο ήταν κοντά στη μία ώρα, επομένως, πλέον θα έχουμε αρκετά μεγαλύτερο περιθώριο για να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να μετανιώσουμε για κάτι που στείλαμε.

Η διαδικασία διαγραφής ενός μηνύματος είναι εξαιρετικά απλή. Αρκεί να κρατήσεις το δάκτυλο παρατεταμένα επάνω στο μήνυμα που επιθυμείς να διαγράψεις για να εμφανιστούν οι επιλογές “Delete for me” και “Delete for everyone”. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι όλοι οι παραλήπτες του μηνύματος θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένη την τελευταία έκδοση του WhatsApp για να λειτουργήσει η διαγραφή, ενώ δεν υπάρχει κάποιου είδους ειδοποίηση ότι το μήνυμα όντως έχει διαγραφεί για όλους τους παραλήπτες.

Υπενθυμίζουμε ότι η διαγραφή των μηνυμάτων είναι διαφορετική λειτουργία από την αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων, καθώς τα τελευταία προγραμματίζονται για να αφαιρεθούν αυτόματα μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα αφότου αναγνωσθούν από τον παραλήπτη.

