Definitive Edition, διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store

Ήταν αναμενόμενο ότι η χρονιά θα κλείσει εντυπωσιακά για το Epic Games Store, το οποίο ολοκληρώνει την ενέργεια με τα καθημερινά δωράκια προσφέροντας το εξαιρετικό Dishonored: Definitive Edition, ενώ ξεκινά ταυτόχρονα τα εβδομαδιαία δώρα με το Eximius: Seize the Frontline.

Στο Dishonored αναλαμβάνετε το ρόλο του Corvo Attano, φρουρό της αυτοκράτειρας του Dunwall, όταν ξαφνικά στραβώνουν τα πράγματα και φυλακίζεστε-βασανίζεστε από τον Lord Regent με την κατηγορία ότι σκοτώσατε την αυτοκράτειρα και απαγάγατε την κόρη της. Παρόλα αυτά, παραμένετε η μόνη ελπίδα για τη σωτηρία του υπό κατάρρευση Dunwall. Το gameplay είναι ιδιαίτερα ευέλικτο με τον συνδυασμό υπερφυσικών δυνάμεων, όπλων και ασυνήθιστων gadgets, ενώ κάθε αποστολή εξελίσσεται με βάση τις αποφάσεις που παίρνετε. Η Definitive Edition περιλαμβάνει και τα DLCs του παιχνιδιού – The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches και Dunwall City Trials.

Σε ό,τι αφορά το Eximius: Seize the Frontline, είναι ένα υβριδικό 5v5 game που συνδυάζει στοιχεία first-person shooter με real-time strategy που κυκλοφόρησε μόλις τον περασμένο Οκτώβριο από την Ammobox Studios.

Αμφότερα θα είναι διαθέσιμα δωρεάν έως την επόμενη Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023.

Dishonored: Definitive Edition – [Epic Games Store Link]

Eximius: Seize the Frontline – [Epic Games Store Link]

