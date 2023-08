Δανία και Ολλανδία θα παραδώσουν F-16 στην Ουκρανία

Μαχητικά αεροσκάφη F-16 πρόκειται να παραδώσουν στην Ουκρανία η Ολλανδία και η Δανία, όταν θα έχοουν ικανοποιηθεί οι προϋποθέσεις για την μεταφορά τους. Αυτό ανακοίνωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργος Μαρκ Ρούτε, χωρίς ωστοσο να προσδιορίσει τον αριθμό των αεροσκαφών.

Πρόκειται για την πρώτη πραγματική δέσμευση που αφορά την προμήθεια F-16 στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, η οποία πραγματοποιείται λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ ενέκριναν την πιθανή παράδοση αυτού του τύπου μαχητικών από την Ολλανδία και την Δανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε σήμερα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς του να ενισχύσει την αεράμυνα της χώρας του μερικές μέρες αφότου οι ΗΠΑ ενέκριναν την πιθανή παράδοση μαχητικών αεροσκαφών F-16 από την Ολλανδία και την Δανία.

Ο Ζελένσκι θα έχει συνάντηση με τον απερχόμενο πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε σε στρατιωτική αεροπορική βάση στο Αϊντχόβεν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ρούτε χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Τον Μάιο ο Ρούτε είχε δηλώσει ότι η Ολλανδία σκεφτόταν σοβαρά να παραδώσει στην Ουκρανία F-16, αλλά δεν ήταν σαφές πόσα θα είχε διαθέσιμα και πότε.

Η Ολλανδία, μαζί με την Δανία, έχουν τους τελευταίους μήνες ηγηθεί των διεθνών προσπαθειών να εκπαιδευτούν Ουκρανοί πιλότοι στον χειρισμό F-16 και τελικώς να παραδοθούν στην χώρα τα μαχητικά αυτού του τύπου για να την βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την υπεροχή της Ρωσίας σε αυτό τον τομέα. Οι ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Το βασικό ζήτημα είναι τα F-16 για την Ουκρανία, για να προστατεύσουμε τον λαό μας από τον ρωσικό τρόμο. Γινόμαστε ισχυρότεροι», έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο Ζελένσκι.

Χθες Σάββατο, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξι Ρέζνικοφ είπε ότι η εκπαίδευση των Ουκρανών πιλότων στον χειρισμό αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F16 έχει ξεκινήσει, αλλά θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι μήνες και πιθανόν περισσότερος χρόνος.

Ο Ρέζνικοφ επισήμανε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι οι έξι μήνες εκπαίδευσης θεωρούνται το ελάχιστο για τους πιλότους, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την εκπαίδευση των μηχανικών αεροσκαφών.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Δανία και στην Ρουμανία, όπως έχουν πει αξιωματούχοι από μια συμμαχία 11 χωρών.

Η Ουκρανία, η οποία αναμένει ότι πολλές δεκάδες πιλότοι της θα εκπαιδευτούν σε αυτό τον τύπο των μαχητικών, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν περιμένει πως θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει αυτό το φθινόπωρο ή τον χειμώνα.

Η Ολλανδία μπορεί να παραδώσει στην Ουκρανία F-16 καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της θα χρησιμοποιούν τα νεότερης γενιάς F-35.

Χθες ο Ζελένσκι βρισκόταν στην Σουηδία, όπου είχε συνομιλίες για την πιθανότητα να προμηθευτεί η χώρα του μαχητικά τύπου Gripen.

Today, we took another step to strengthen Ukraine’s air shield. F-16s.

These jets will be used to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and towns.@MinPres Mark Rutte and I reached an agreement on the number of F-16s to be transferred to Ukraine once our pilots and…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023