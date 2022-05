Cross Worlds, διαθέσιμο δωρεάν για Android, iOS και PC

Έναν χρόνο μετά το λανσάρισμα του σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν, έφτασε η ώρα να δούμε το Ni no Kuni: Cross Worlds δωρεάν για συσκευές Android και iOS στις Δυτικές χώρες.

Το τελευταίο mobile game της αγαπημένης JRPG σειράς από την Level-5 θα αγαπηθεί σίγουρα από τους λάτρεις των anime του Studio Ghibli, καθώς τα cutscenes είναι δημιουργίες του φημισμένου studio και η μουσική φέρει την υπογραφή του σπουδαίου Joe Hisaishi, ο οποίος είχε γράψει και το soundtrack των Ni no Kuni: Wrath of the White Witch και Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom.

Στο Ni no Kuni: Cross Worlds οι gamers αναλαμβάνουν τον ρόλο δοκιμαστών του Soul Diver, ένα φανταστικό παιχνίδι εικονικής πραγματικότητας που τους μεταφέρει σε έναν κόσμο που θυμίζει αυτούς των Ni no Kuni: Dominion of the Dark Djinn και Wrath of the White Witch. Προτού βαδίσουν στη φλεγόμενη πόλη συναντούν μια μυστηριώδη χαρακτήρα AI που ονομάζεται Rania και στη συνέχεια ξεκινούν την αποστολή τους για να σώσουν τον κόσμο και να ανακαλύψουν τα μυστικά του.

Υπάρχουν διαθέσιμες 5 κλάσεις (Destroyer, Witch, Swordsman, Rogue, Engineer) και δύο gameplay modes. Το Kingdom Mode είναι co-op multiplayer για να παίζεις παρέα με τους φίλους σου, ενώ το Team Arena mode είναι ανταγωνιστικό για ομάδες 3v3.

Ni no Kuni: Cross Worlds – [Google Play Store Link]

Ni no Kuni: Cross Worlds – [App Store Link]

