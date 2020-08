Call of Duty: Black Ops Cold War, πρώτο video και αποκάλυψη στις 26 Αυγούστου 2020

Αντίστροφη μέτρηση για τους φίλους της σειράς Call of Duty, καθώς η Activision δημοσίευσε ένα teaser video με τίτλο “Know Your History” που επιβεβαιώνει τα αποκαλυπτήρια του νέου επεισοδίου στις 26 Αυγούστου 2020 με τίτλο Call of Duty: Black Ops Cold War.

Αυτή τη φορά η εταιρεία αποφάσισε να κρύψει το video μέσα στο Call of Duty: Warzone και να στήσει ένα κυνήγι θησαυρού που οδηγούσε σε αυτό. Στο τελευταίο στάδιο έπρεπε να μεταβούν στην ιστοσελίδα Pawn Takes Pawn που ασχολείται με τον Yuri Bezmenov, έναν αποστάτη της KGB που προειδοποίησε τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών για τις μεθόδους παραπληροφόρησης που χρησιμοποιούσε η ΕΣΣΔ εναντίον τους.

Στο video που ακολουθεί αποκαλύπτεται η ταύτοτητα του Περσέα (Perseus), η κωδική ονομασία ενός Σοβιετικού κατάσκοπου που είχε παρεισφρύσει στις μυστικές υπηρεσίες Δυτικών χωρών και δεν εντοπίστηκε ποτέ. Περιγράφει ένα σχέδιο που ετοιμάζεται εδώ και δεκαετίες, ενώ παρουσιάζει σκηνές από τον Ψυχρό Πόλεμο.

Υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα για τα αποκαλυπτήρια του Call of Duty: Black Ops Cold War.

