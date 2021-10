Black Lotus, νέο trailer για την επερχόμενη spin-off σειρά

Οι Crunchyroll και Adult Swim κυκλοφόρησαν ένα ολοκαίνουργιο trailer για την επερχόμενη anime σειρά Blade Runner: Black Lotus, παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες για την ιστορία και τους χαρακτήρες της.

Στο trailer αναδεικνύονται οι πολυσύχναστοι δρόμοι του Los Angeles του 2032 με όλες τις τεράστιες neon πινακίδες και τα εντυπωσιακά ιπτάμενα αυτοκίνητα. Στη σειρά θα δούμε την ιστορία της Elle (Jessica Stanwick), μία replicant που δημιουργήθηκε για έναν συγκεκριμένο σκοπό και που προφανώς διαθέτει ορισμένες ειδικές δυνάμεις. Η κωδική ονομασία της Elle είναι Black Lotus, η οποία έχει κατορθώσει να δραπετεύσει από τους δημιουργούς της. Ωστόσο, ένας Blade Runner ακολουθεί ήδη τα βήματα της.

Το Blade Runner: Black Lotus θα έχει 13 επεισόδια και θα σκηνοθετηθεί από τους Shinji Aramaki (Appleseed) και Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex).

Η νέα σειρά Blade Runner: Black Lotus θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Νοεμβρίου 2021.

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα! Όσοι χρησιμοποιείτε υπηρεσία RSS (π.χ. Feedly), μπορείτε να προσθέσετε το techgear.gr στη λίστα σας με αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης https://www.techgear.gr/feed στο αντίστοιχο πεδίο της υπηρεσίας σας. Αν προτιμάτε το Twitter, θα μας βρείτε στο προφίλ @techgeargr.