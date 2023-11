Αποκτήστε ένα πολύ ενδιαφέρον stealth game εντελώς δωρεάν στο GOG

Το κατάστημα GOG έχει ξεκινήσει και αυτό μια εκπτωτική ενέργεια στο πλαίσιο της Black Friday, η οποία σας δίνει την ευκαιρία να βρείτε περισσότερους από 6000 τίτλους με έκπτωση έως 90%, καθώς και να αρπάξετε εντελώς δωρεάν το Styx: Shards of Darkness εντελώς δωρεάν αρκεί να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας μέχρι και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Το Styx: Shards of Darkness είναι ένα stealth game από τη Cyanide, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017 σε Windows PC, Xbox One και PS4 ως άμεσο sequel του Styx: Master of Shadows. Οι gamers αναλαμβάνουν και πάλι τον ρόλο του Styx, ένα goblin που περιφέρεται στο τεράστιο αιωρούμενο φρούριο που είναι γνωστό ως Tower of Akenash.

Ο Styx είναι μάστορας στο stealth στυλ μάχης και στο παιχνίδι θα χρειαστεί να εξερευνήσετε τον κόσμο, να εξουδετερώσετε στα μουλωστά τους αντιπλαους και να πειραματιστείτε με πληθώρα όπλων και μαγικών ικανοτήτων προκειμένου να μην σας πάρουν είδηση.

Styx: Shards of Darkness – [GOG Link]

*Ακολουθήστε το Techgear.gr στο Google News για να ενημερώνεστε άμεσα για όλα τα νέα άρθρα!