Αποκάλυψε τις ημερομηνίες πρεμιέρας της Phase 4!

Τα Marvel Studios εξέπληξαν τους θαυμαστές του MCU με ένα νέο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα, το οποίο περιλαμβάνει σκηνές από τις νέες ταινίες που θα κυκλοφορήσουν το 2021 και το 2022, στο πλαίσιο της πολυαναμενόμενης Phase 4.

Μεταξύ άλλων, το βίντεο περιλαμβάνει πλάνα από την ταινία «Eternals», που θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου.

Οι ταινίες «Black Widow», «Shang Chi and the Legend of the Ten Rings» και «Eternals» γνωρίζουμε ότι θα κάνουν πρεμιέρα εντός του έτους. Ωστόσο, αποκαλύφθηκαν, επιπλέον, οι ημερομηνίες πρεμιέρας για τα εξής:

Spider-Man: No Way Home στις 17 Δεκεμβρίου 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness στις 25 Μαρτίου 2022

Thor: Love and Thunder στις 6 Μαΐου 2022

Black Panther: Wakanda Forever στις 8 Ιουλίου 2022

The Marvels στις 11 Νοεμβρίου 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania στις 17 Φεβρουαρίου 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 στις 5 Μαΐου 2023

Τέλος, το βίντεο τελείωσε με ένα μπλε – γνωστό σε όλους – λογότυπο, προμηνύοντας τον ερχομό της νέας ταινίας Fantastic 4.

